直擊／aespa發豪語：我們可常來？　台下男粉嘶吼⋯利特驚呼：以為來到軍隊

記者吳睿慈／桃園報導

由希林國際舉辦的《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》25、26日連續兩天在林口體育館舉辦，Super Junior利特擔任第二天的主持人，他身為aespa的師兄，雙方聊起天來超逗趣，台下歌迷居多是男粉絲，他驚呼：「之前我們演出大部分都女生，今天則是都男生，好像來到軍隊了，好像來到棒球場。」果然當aespa現身時，萬人掀起熱烈尖叫聲，他嚇到表示：「你們的尖叫聲要把屋頂掀了！」

▲aespa來台參加拼盤。（圖／希林國際提供）



aespa帶來歌曲〈Whiplash〉、 〈Supernova〉熱力開場，寧寧率先打招呼：「希望今天大家玩得開心。」Karina接著說：「能夠再次大家見面很榮幸，今天也要開心地玩喔。」然後Winter接話回答：「今天跟昨天一樣幸福地度過再回去，要玩得開心喔。」最後Giselle向觀眾喊話：「今天也要度過美好的時光！」

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主持人利特特地上台串場，並問及台北粉絲特徵是什麼？Winter回答：「他們很喜歡我們吃很多，像是火鍋、小籠包，很常推薦我們吃美食，只要我們吃，他們就會很幸福。」現場氛圍超嗨，利特接著炒熱氣氛，叮嚀觀眾：「希望你們（觀眾）嗓子都覺到壞掉再回家，聲音必須沙啞，這樣才能感受到aespa鐵的味道！」

台上，aespa回答成員的3個優點，Karina突然稱讚Winter「性感」，使得Winter一臉問號並表示「我不知道她是這樣想我的」，於是全場笑出來。Karina隨後解釋：「因為她平時很可愛，但在舞台上真的很會表演，又帥氣又性感，對我來說最棒的稱讚就是『性感』了。」

▲Winter問粉絲「我們可以常來嗎」。（圖／希林國際提供）



aespa出道以後來過台灣不少次，Winter也在台上大喊：「我們可以常常來嗎？你們也會常來看我們對嗎？」台下回答「會」，於是她稱讚「台北MY都很會大合唱」，粉絲給予滿滿應援，接著她們帶來〈Spicy〉、〈Next Level〉等性感演出結束舞台。

主辦單位希林國際精心準備牛軋糖、小籠包、芒果冰、草莓冰、牛肉麵、雞蛋糕、義式冰淇淋等食物，三組藝人與主持人可以隨時在後台享用道地台灣美食。