玖壹壹拍八點檔了！　「女主角是郭書瑤」超荒謬狗血畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

饒舌天團玖壹壹推出新歌〈當我沒愛過〉，MV以台灣傳統八點檔為主軸，復刻還原許多經典的八點檔名場面，MV邀來鬼才導演胡瑞財操刀拍攝，以及郭書瑤跨刀擔綱女主角，分別與男主角洋蔥、春風、健志上演情感糾葛，沒想到拍攝太過真實，竟有網友真的以為他們拍八點檔。

▲玖壹壹推出新歌〈當我沒愛過〉。（圖／混血兒娛樂提供）

談到這次與郭書瑤演對手戲心情？洋蔥自嘲：「就是一個不專業在演戲的人配上一個很會演戲的人，很怕導演不給過！」受邀擔綱八點檔女主角心情，郭書瑤表示：「私下是朋友但都沒有一起工作過，一直都很想跟春風演戲，所以收到邀請蠻驚喜的，沒有特別設定要如何詮釋，只有做好現場見招拆招的心理準備。」

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故事以玖壹壹分別飾演春風為洪耀宗、健志為廖建成、洋蔥為陳天宇 ，三人為換帖兄弟義氣結拜為開端，更難得以「豬哥亮頭」造型搞笑亮相，三人之後分別與郭書瑤所飾演的KiKi譜出戀人相處裡各種荒謬又爆笑的情節，也在MV中做了不同劇情挑戰，像是洋蔥在劇中被潑水、被毆打；健志還被車撞到連滾、復刻捏爆水果；春風上演一見鐘情的老派戲碼。

▲▼郭書瑤和三位成員在〈當我沒愛過〉有不同的情感糾葛戲碼。（圖／混血兒娛樂提供）

洋蔥回憶印象深刻的劇情，笑說：「被圍毆那邊很怕演的很假！」郭書瑤則直呼：「三個人太不一樣了，跟春風就是超專業演員，但因為私下相處很哥們，在演偶像劇觸電的瞬間，會覺得很荒謬不小心笑場，健志奇特的想法很多，走即興發揮的路線，洋蔥就是很真誠演技稚嫩的很可愛。」

MV演出卡司陣容不僅有郭書瑤、玖壹壹，還邀來眾好友、師弟友情客串，像是大飛、菸酒拉、歐吉虎克、潤少、五木、西屯純愛組等，大飛幽默說：「我拿出塵封已久的金獎等級演技，但我沒有入圍過，果然塵的夠久！」洋蔥誠懇推薦：「第一次嘗試用八點檔的方式拍MV，覺得很新鮮很搞笑，而且很多人好像真的以為是八點檔！」

▲MV中翻玩各種八點檔經典名場面和迷因。（圖／混血兒娛樂提供）