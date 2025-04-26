ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

玖壹壹拍八點檔了！　「女主角是郭書瑤」超荒謬狗血畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

饒舌天團玖壹壹推出新歌〈當我沒愛過〉，MV以台灣傳統八點檔為主軸，復刻還原許多經典的八點檔名場面，MV邀來鬼才導演胡瑞財操刀拍攝，以及郭書瑤跨刀擔綱女主角，分別與男主角洋蔥、春風、健志上演情感糾葛，沒想到拍攝太過真實，竟有網友真的以為他們拍八點檔。

▲▼玖壹壹、郭書瑤〈當我沒愛過〉。（圖／混血兒娛樂提供）

▲玖壹壹推出新歌〈當我沒愛過〉。（圖／混血兒娛樂提供）

談到這次與郭書瑤演對手戲心情？洋蔥自嘲：「就是一個不專業在演戲的人配上一個很會演戲的人，很怕導演不給過！」受邀擔綱八點檔女主角心情，郭書瑤表示：「私下是朋友但都沒有一起工作過，一直都很想跟春風演戲，所以收到邀請蠻驚喜的，沒有特別設定要如何詮釋，只有做好現場見招拆招的心理準備。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

故事以玖壹壹分別飾演春風為洪耀宗、健志為廖建成、洋蔥為陳天宇 ，三人為換帖兄弟義氣結拜為開端，更難得以「豬哥亮頭」造型搞笑亮相，三人之後分別與郭書瑤所飾演的KiKi譜出戀人相處裡各種荒謬又爆笑的情節，也在MV中做了不同劇情挑戰，像是洋蔥在劇中被潑水、被毆打；健志還被車撞到連滾、復刻捏爆水果；春風上演一見鐘情的老派戲碼。

▲▼玖壹壹、郭書瑤〈當我沒愛過〉。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼郭書瑤和三位成員在〈當我沒愛過〉有不同的情感糾葛戲碼。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹、郭書瑤〈當我沒愛過〉。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹、郭書瑤〈當我沒愛過〉。（圖／混血兒娛樂提供）

洋蔥回憶印象深刻的劇情，笑說：「被圍毆那邊很怕演的很假！」郭書瑤則直呼：「三個人太不一樣了，跟春風就是超專業演員，但因為私下相處很哥們，在演偶像劇觸電的瞬間，會覺得很荒謬不小心笑場，健志奇特的想法很多，走即興發揮的路線，洋蔥就是很真誠演技稚嫩的很可愛。」

MV演出卡司陣容不僅有郭書瑤、玖壹壹，還邀來眾好友、師弟友情客串，像是大飛、菸酒拉、歐吉虎克、潤少、五木、西屯純愛組等，大飛幽默說：「我拿出塵封已久的金獎等級演技，但我沒有入圍過，果然塵的夠久！」洋蔥誠懇推薦：「第一次嘗試用八點檔的方式拍MV，覺得很新鮮很搞笑，而且很多人好像真的以為是八點檔！」

▲▼玖壹壹、郭書瑤〈當我沒愛過〉。（圖／混血兒娛樂提供）

▲MV中翻玩各種八點檔經典名場面和迷因。（圖／混血兒娛樂提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【誰卡歌！】狗狗耐心等垃圾車只為大合唱　音樂突停牠當機

推薦閱讀

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

鍾明軒揪4同行發文暗諷他　「不爽被踩一腳」曝私下道歉內幕

鍾明軒揪4同行發文暗諷他　「不爽被踩一腳」曝私下道歉內幕

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

王菲終於來了！　現身挺謝霆鋒演唱會…1舉動甜到全網暴動

王菲終於來了！　現身挺謝霆鋒演唱會…1舉動甜到全網暴動

2600萬粉絲波神無預警刪光　唯一引退作上架

2600萬粉絲波神無預警刪光　唯一引退作上架

澎恰恰欠2億「擺攤賣地瓜」求生　無預警現身寧夏夜市

澎恰恰欠2億「擺攤賣地瓜」求生　無預警現身寧夏夜市

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

鍾明軒揪4同行發文暗諷他　「不爽被踩一腳」曝私下道歉內幕

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

王菲終於來了！　現身挺謝霆鋒演唱會…1舉動甜到全網暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

玖壹壹, 郭書瑤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 羅時豐么兒捲圍毆案遭判刑　他露面現蹤台東…笑曝心情
  2. 台女大生南韓畢旅「巧遇李多慧」！　她驚喜1舉動暖爆：台灣是家人
  3. 吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝
  4. 玖壹壹拍八點檔了！　「女主角是郭書瑤」超荒謬狗血畫面曝光
  5. 陳妍希恢單「約飯平頭帥哥」被直擊！男方眉眼酷似陳曉…狗仔驚呆
  6. 黃明志突PO北京機票！　開道歉記者會痛哭「點名黃秋生、趙薇」
  7. 大馬DJ女神現身台北街頭！　低胸洋裝「炸出渾圓雙球」網暴動
  8. 24歲日本正妹主播「挺巨胸」報天氣！　私下細肩帶自拍照辣翻網
  9. 韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她
  10. 跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366