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影后金敏喜不倫9年產子　「望著兒子寵溺笑了」公園散步溫馨畫面曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓43女星金珉禧（常譯為金敏喜）曾獲柏林影展最佳女演員銀熊獎肯定，2016年爆出與已婚導演洪尚秀拍戲時擦出火花，隔年直接宣布交往，只是男方至今未離婚，兩人不倫戀持續9年多。日前，她誕下一子，雖然沒有名份，但她與洪尚秀享受天倫，近日在湖水公園被捕獲一家三口散步的畫面，掀起熱烈討論。

▲▼影后金敏喜4月剛生完，帶著導演與兒子公園散步。（圖／翻攝自nate）

▲影后金敏喜4月剛生完，帶著導演與兒子公園散步。（圖／翻攝自nate）

金珉禧與大22歲的導演洪尚秀不倫戀長達9年，她在4月初誕下一子，兩人都是在國際影壇相當知名的人士，生子一事很快就引起掀起討論度與關注，但她自生小孩以來，並未對外公開過自己的近況與小孩的樣貌。

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沒想到，近日有民眾在公園捕獲金珉禧與導演洪尚秀一家三口，她綁著馬尾、溫柔地抱著兒子，洪尚秀則是笑得很開心，由於當天太陽頗大，他們還為小孩帶上遮陽帽，旁邊還有一輛嬰兒推車，以及一位中年女性，3個大人忙著逗小孩笑，在兒子面前，他們難得放下平時嚴肅的表情，畫面令影迷又驚又喜。

▲導演洪尚秀與金敏喜以《The Day After》出席威尼斯影展。（圖／CFP）

▲金敏喜與導演洪尚秀不倫戀9年，至今沒名分。（圖／CFP）

這張照片很快就引起討論，只是金珉禧與導演洪尚秀不倫9年，不只沒名分，如今連小孩都生了，也讓南韓輿論掀起正反議論，洪尚秀正宮不願離婚，也曾接受訪問表示：「30年來，我們的婚姻充滿美好回憶，我無法就這樣放棄。」至於金珉禧所生的孩子將被登記為洪尚秀的「私生子女」，也可能登記在她自己的戶籍中。

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金敏喜, 洪常秀, 金珉禧

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