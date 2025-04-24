串流收視週榜／宋承憲《窺鏡》限制級床戰！日韓陸4新劇排行洗牌

記者陳芊秀／綜合報導

台灣最新一週串流收視大洗牌！陸劇《無憂渡》被視為近期黑馬，收視火速攻頂。日劇《新聞主播》開播兩集，收視衝上台灣4家串流平台熱榜，又碰上女主角永野芽郁不倫劈腿緋聞。限制級韓片《窺鏡》近期上線串流，收視表現亮眼。《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行。

friDay影音／浪漫校園 《芭妮與哥哥們》

▲friDay影音收視週榜（4/14-4/20）。（圖／friDay影音提供）

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韓劇《芭妮與哥哥們》於4月11日開播，15日在台灣正式上線，劇集改編自同名漫畫，描述藝仁大學雕塑系的大二女孩「潘熙珍」，初戀遭遇慘敗，並且有了「芭妮」的綽號，就在這時候，各有魅力的男生一一出現在她面前。且該劇由《名校的階梯》盧正義、李彩玟二搭，加上趙俊英、金賢鎮、洪民基共同主演。上線首週平台收視第5名。

Hami Video／奇幻《鬼宮》古裝收視不敗

▲《鬼宮》結合奇幻靈異愛情喜劇等元素。（圖／翻攝自韓網）

奇幻古裝韓劇《鬼宮》自4月18日開播，由《哲仁王后》尹成植執導，陸星材搭檔金知妍主演。《鬼宮》描述奎章閣檢書官「尹甲」與巫女「汝里」是青梅竹馬，然而尹甲死去，身體被惡神螭龍「姜哲」霸佔，與擁有巫女神力的汝里關係從對立又彼此心動。女主角能見到鬼魅，故事結合奇幻靈異、愛情等元素，古裝韓劇在台灣也有死忠觀眾喜愛，剛開播則是平台收視第3名。本週收視第一是日本動漫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》。

iQIYI／《無憂渡》收視登頂

▲iQIYI收視週榜（4/14-4/20）。（圖／iQIYI提供）

《無憂渡》在大陸串流平台熱度已經突破9500大關。該劇描述能看見妖物的少女「半夏」與捉妖師「宣夜」的冒險愛情，女主角為了找尋失蹤父親，與捉妖師合作連破奇案，故事分成6個單元，每段故事都有驚悚情節，且被讚故事新穎，加上拍攝鏡頭挑戰視覺尺度，開播後讚評不斷。上週平台收視第9，最新一週已經登上冠軍。

▲《無憂渡》是近期陸劇黑馬。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／阿部寬當《新聞主播》

▲KKTV收視週榜（4/14-4/20）。（圖／KKTV提供）

《新聞主播》是日本TBS招牌時段「日曜劇場」的最新力作，由阿部寬主演，描述公共電視台的記者被挖角到民營電視台當新聞主播，而男主角追求真相的過程節奏明快，加上高人氣永野芽郁、道枝駿佑演出，首集收視高達14.2%，是春季日劇第一。該劇在台灣KKTV收視第一，feiDay影音收視第8、Hami Video收視第10、Netflix日榜收視第6，劇集在台灣也受歡迎，不過開播兩集就碰上女主角陷負面報導風波，未來戲份是否受影響備受關注。

▲《新聞主播》首播高收視。（圖／翻攝自X）

LINE TV／趙今麥、張凌赫《度華年》重生

▲LINE TV收視週榜（4/14-4/20）。（圖／LINE TV提供）

《度華年》在LINE TV收視登上第一，該劇改編自小說《長公主》，描述長公主與駙馬因誤會相愛相殺，離世重生才解開誤會，重活一世決定聯手解開謎團，過程中夫妻關係破鏡重圓，去年播出時男女主角CP感大圈粉，火速二搭。平台最新一週熱門前10名作品，就有6部是陸劇。

MyVideo／宋承憲限制級電影《窺鏡》

▲MyVideo收視週榜（4/14-4/20）。（圖／MyVideo提供）

《窺鏡》翻拍自2011年的西班牙驚悚片《黑暗面》，描述音樂指揮家「晟鎮」，其未婚妻「秀妍」一夜失蹤，然而失蹤的未婚妻其實被囚禁在密室中，並目睹未婚夫與自己閨蜜學妹「美珠」偷情床戰，電影在南韓是自2019年以來票房最高的限制級國片，上線台灣串流，在MyVideo收視第一，在friDay影音收視第3。

▲宋承憲電影《窺鏡》有限制級床戲。（圖／翻攝自韓網）