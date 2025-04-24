「網紅收入排名」前3名絕對大咖！Joeman揭暗黑內幕：篩選出笨蛋

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber Joeman平常除了拍攝影片，也不時分享個人觀點。近日針對Threads有很多帳號發文揭「網紅收入排名」一事，他便寫下一篇分析文，「基本上都假的！」

▲Joeman揭密這類貼文的暗黑內幕。（圖／翻攝自Threads／joemanweng）



Joeman 24日凌晨在社群網站揭露這類榜單的操作手法：利用真實的網紅名字與浮誇的收入數字，加上前10名中約有8人為真實的知名網紅，而且前3名都是絕對的大咖，營造榜單可信度。接著，再穿插不知名的APP名稱，誘導大眾好奇進而搜尋。

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Joeman指出，這類榜單內容經常引發兩種反應：一種是覺得「某某某怎麼可賺這麼多」、另一種則是不相信「某某某怎可能賺比某某某少」，激發討論與轉發。他更指出，這些榜單的目的就是利用「關鍵字釣魚」手法，若當事人出面否認，還會帶動「座標之力」，讓該內容流量倍增。

▲▼Joeman不時會分享個人觀點。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）



Joeman直言這些造假資訊的目的就是「先用荒謬的資訊得到流量，然後篩選出會相信來路不明爆料的笨蛋去下載這個app」，呼籲網友保持判斷力，別被假資訊誤導。

Joeman Threads全文：

Threads上有很多帳號在分享網紅收入排名，基本上都假的，他們的手法是用真實的網紅名稱搭配浮誇的收入，並且前10名中可能8名都是真實的知名youtuber或網紅，前三名都會是絕對的大咖讓你覺得這份榜單可能有一定的可信度，但第四名跟第六名會是一個你可能從來沒聽過的某某語音交友軟體的app名稱，讓你好奇去搜索app來看說怎樣能賺到幾千萬？

這樣的操作方式除了文案本身有「網紅收入」這個點吸引人看跟分享，同時也會吸引一部分人覺得太扯了吧，某某某怎可能賺這麼多，跟一部分說太扯了吧某某某怎可能賺比某某某少，最爽的是用關鍵字釣到一些本尊留言否認收入，座標之力就會加倍上去。

我來示範一下

2025/3月 台灣網紅收入排名

1. 中指通 8465萬台幣 平台:onlyfans

2. 蔡阿嘎 7223萬台幣 平台:youtube

3. Joeman 6587萬台幣 平台:p站

4. 柳如煙 5431萬台幣 平台:殺豬盤app

5. 阿滴 4377萬台幣 平台:youtube

這個過程就是先用荒謬的資訊得到流量，然後篩選出會相信來路不明爆料的笨蛋去下載這個app