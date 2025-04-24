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163braces甜獻秘密驚喜！　寫歌告白男友李浩瑋閃炸了

▲▼ 163braces將推出首張個人創作專輯。（圖／形上娛樂提供）

▲▼ 163braces將推出首張個人創作專輯。（圖／形上娛樂提供）

▲ 163braces將推出首張個人創作專輯。（圖／形上娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

163braces以亮麗甜美的外型和網路瀏覽量突破五千萬次的超高人氣，在音樂圈嶄露頭角，她將推出首張個人全創作專輯《海螺記》，不僅身兼詞曲創作與主唱，更親自擔任專輯製作人，展現全方位音樂實力，她謙虛說：「擔任這張專輯的製作人，不是為了證明什麼，而是希望更清楚自己現在在哪個位置。音樂對我來說還是新的語言，我還在學著怎麼用它表達自己。」《海螺記》收錄九首寓言式的歌曲，探討孤單、觀察、自我懷疑與重生。

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▲▼ 163braces新歌寫給男友李浩瑋。（圖／形上娛樂提供）

▲▼ 163braces新歌寫給男友李浩瑋。（圖／形上娛樂提供）

▲▼ 163braces將推出首張個人創作專輯。（圖／形上娛樂提供）

專輯的結尾以「鬧鐘鈴聲」收尾，也象徵163braces對自己的提醒：「我應該花更多時間照顧自己，才能照顧我愛的人。」專輯其中一首〈天空〉則是寫給男友李浩瑋（Howard Lee）的作品。她笑說：「我們有點像是在同一條路上奔跑的人，彼此信任又各自努力。我用自己的視角觀察他的模樣寫下這首歌，專輯發行前都沒讓他聽，想留給他一個完整的驚喜。」

163braces談起創作靈感時說道：「《海螺記》對我來說就像一本漂流中的故事書，裡面藏著九則寓言故事。在自由廣闊的大海中，其實也潛藏著寂寞。」最喜愛動漫的她，也以《海賊王》中的風貝與音貝為比喻，像是能儲存記憶、留下聲音的東西。「《海螺記》就像是這些聲音的收藏本，也可能是某段關係中，那些還沒說完的句子。」

談起這張傾注全部心力完成的專輯，163braces坦言既緊張又期待：「發片就像是把自己的心臟交到別人手上，讓大家去感覺它、評價它。但我希望，有些人能在這些歌裡聽到細碎的共鳴，不一定要認同，可能只是『欸？這裡好怪喔，但我記住了』哈哈。」期待大家一起潛入她的聲音世界，傾聽那些還沒說完的故事。
 

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