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「短劇女神」李沐宸爆衝突驚動警方！男友深夜救美「街頭親吻」狗仔直擊

記者陳芊秀／綜合報導

31歲大陸女星李沐宸曾在陸劇《司藤》、《夢華錄》、《仙劍四》等演配角，近年轉換跑道演短劇，主演多部作品《招惹》、《君心難逑》、《執筆》等創下高收視成績，成為新一代短劇女神。而她日前才被于正脫口爆戀情，近日疑似與人爆發衝突，男友劉奕暢深夜趕來安慰，街頭擁吻的畫面全程被狗仔直擊。

▲▼大陸「短劇女神」李沐宸被爆與人起衝突驚動警方，男友劉奕暢趕來安慰。（圖／翻攝自微博）

▲大陸「短劇女神」李沐宸與人起衝突驚動警方，男友劉奕暢趕來安慰。（圖／翻攝自微博）

據狗仔「吃瓜少女張小寒」影片爆料，李沐宸半夜在餐廳疑似與其他顧客吵架爭執，甚至驚動警方，緊接著被帶走問話。她的男友劉奕暢深夜1點多趕來，兩人在拍到在戶外面對面，男友幫她外套拉上拉鍊，兩人更當街擁抱親吻，後來男友也持續用自己的羽絨大衣為女友取暖，互動宛如偶像劇畫面。

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▲▼大陸「短劇女神」李沐宸被爆與人起衝突驚動警方，男友劉奕暢趕來安慰。（圖／翻攝自微博）

▲李沐宸餐廳疑似與人爭吵起衝突，驚動警方被帶走。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸「短劇女神」李沐宸被爆與人起衝突驚動警方，男友劉奕暢趕來安慰。（圖／翻攝自微博）

▲男友劉奕暢趕來安慰李沐宸。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸「短劇女神」李沐宸被爆與人起衝突驚動警方，男友劉奕暢趕來安慰。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸「短劇女神」李沐宸被爆與人起衝突驚動警方，男友劉奕暢趕來安慰。（圖／翻攝自微博）

▲李沐宸、劉奕暢街頭擁吻。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸「短劇女神」李沐宸被爆與人起衝突驚動警方，男友劉奕暢趕來安慰。（圖／翻攝自微博）

▲劉奕暢用自己的羽絨外套幫李沐宸取暖。（圖／翻攝自微博）

李沐宸不僅演長劇，同時在短劇擔任第一女主角，去年主演《執筆》屬於分帳劇，不同於版權劇（串流平台一次買斷），「分帳劇」指的是製作公司根據劇集上線後播放量，按比例分配利潤，《執筆》的分帳高達2700萬，成績傲人，她也因此被陸網稱為「短劇女頂流」。而她日前捲入紛爭，起因於劉奕暢在私人帳號發文嗆洪堯私約，洪堯老闆于正公開發文時，爆出劉奕暢與李沐宸是男女朋友，近日再被狗仔拍到街頭擁吻，戀情曝光。

▲▼大陸「短劇女神」李沐宸被爆與人起衝突驚動警方，男友劉奕暢趕來安慰。（圖／翻攝自微博）

▲李沐宸主演的《執筆》分帳成績破2000萬寫下紀錄。（圖／翻攝自微博）

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