林襄深夜承認「狀態不好」年初陷低潮 不想硬撐了：允許自己枯萎

記者潘慧中／綜合報導

味全龍啦啦隊成員林襄儘管工作忙碌，仍不時會把握空間和粉絲交流互動。她23日深夜便在社群網站坦言，「其實今年年初那幾個月是我自己的低潮期。」

▲林襄深夜承認剛度過低潮期。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki ）



林襄在Instagram限時動態坦言，年初狀態不好，但並非因為某些具體事件導致，而是純粹陷入低潮，「這個狀態我藏得很深，也許有些人看得出來」，雖未對外表現，內心卻經歷了一段掙扎。

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▲林襄將壞情緒藏得很深。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



面對這樣的情緒波動，林襄後來學著接納與調適，「我慢慢學會去允許自己枯萎幾天，不用急著陽光燦爛，也不用硬撐著說沒事」，展現出對自我情緒的高度覺察。她也提到，這段時間反而讓她學會與壞情緒共處，進一步深化對自己的認識。

▲林襄不再硬撐。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



經歷情緒沉澱後，林襄坦言這樣的週期性「重整」彷彿成為她自我調節的一種方式，「我好像每隔一陣子就會像電腦一樣幫自己按下 F5，重新整理、昇華，然後又更熱愛生活了。」

林襄IG全文：

其實今年年初那幾個月

是我自己的低潮期

這個狀態我藏得很深

也許有些人看得出來

沒有什麼明確的原因

也不是發生了什麼大事

但我就是知道自己的狀態不好

後來我慢慢學會去允許自己枯萎幾天

不用急著陽光燦爛

也不用硬撐著說沒事

我學會那些壞情緒好好相處

反而因為這段時間我又更認識了自己

我發現我好像每隔一陣子

就會像電腦一樣幫自己按下 f5

重新整理、昇華然後又更熱愛生活了