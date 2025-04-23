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《木曜》陳百祥突合體2成員直播！　狂吸粉抖內：經典組合回歸了

記者王靖淳／綜合報導

YouTube節目《木曜4超玩》日前宣布「木曜一代軍」退役，成員們的動向備受外界關注，前製作人陳百祥今（23）日和成員泱泱、阿部瑪利亞在YouTube驚喜合體直播，分享彼此的近況。畫面曝光後，立即湧入大批粉絲觀看，甚至紛紛抖內，並留言嗨喊「這畫面值得了」、「經典組合回歸了。」

▲▼陳百祥。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲阿部瑪利亞、泱泱和陳百祥合體直播。（圖／翻攝自YouTube／又離題了）

直播一開始，泱泱率先調侃陳百祥：「是不是很久沒跟我們聊天受不了？」為此，陳百祥則笑說，雖然距離三人一起同框，已經是睽違多時，但因為自己私下和兩人都各自頻繁見面，所以這次再合體，他沒有特別懷念，但確實覺得彼此很久沒一起出現了。

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談到三人上次同台已是大約兩年前的事，粉絲們紛紛湧入陳百祥頻道抖內他，甚至到他的直播聊天室底下留言，「好想念你們」、「這畫面值得了」、「經典組合回歸了」、還有觀眾興奮嗨喊：「很開心我跟到了直播！」足見這個黃金組合，即使已從《木曜4超玩》退役，但在粉絲心中的地位依然不減。

▲▼陳百祥。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲阿部瑪利亞、泱泱和陳百祥合體直播。（圖／翻攝自YouTube／又離題了）

值得一提的是，最近剛從日本回台的泱泱在直播中聊到，之前一隻阿圓推薦她福岡好玩，結果陳百祥一聽連忙打趣制止：「在我的頻道不要那麼自由地講阿圓，少一點。」不過他也強調頻道無禁忌，但還是希望能稍微限制一下話題的內容，話一說完，讓泱泱及阿部瑪利亞都笑翻。

此外，陳百祥也坦言，過去兩年與泱泱和阿部瑪利亞私下相處時，對她們的印象都稍有改變。他表示原以為阿部瑪利亞是個成熟穩重的大人，但這幾年觀察後發現，對方其實有著「像孩子一樣純粹」的一面。至於泱泱，他則稱讚她其實很多想法，並表示，希望她們都能在鏡頭前展現出平時不被看見的一面，讓觀眾看到更多樣貌的自己。

▲▼泱泱阿部。

▲泱泱（圖左）合照阿部。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）

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陳百祥, 網紅, 泱泱, 阿部瑪利亞, YouTuber, 木曜四超玩

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