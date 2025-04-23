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康橋車禍被批「幹嘛讓學生騎車環島」　賈永婕挺學校：錯的是惡質駕駛

記者蔡宜芳／綜合報導

康橋國際學校「單車環島成年禮」22日行經埤頭鄉時，發生嚴重車禍，一名蕭姓駕駛逆向衝撞，導致7名學生受傷，而事後肇事駕駛稱是因為「低頭撿東西」才釀禍。而女星賈永婕的兒子當時也在車隊內，賈永婕23日再對此事發聲，直指「駕駛有很大的問題」。

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

▲康橋國際學校單車環島遭撞，7名學生送醫。（圖／民眾提供）

賈永婕表示，身為資深康橋家長，她一直對學校舉辦的挑戰活動深感認同和感謝，例如小學登雪山、國中爬合歡山泳渡日月潭、高中騎車環島。她認為，這些活動不僅讓孩子們在挑戰中成長，家長也能跟著孩子一起學習和成長。賈永婕特別提到，她曾三次參加環島騎行活動，每一次都充滿感動，並讚揚學校車隊在活動中的細心規劃和嚴格紀律。

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然而，賈永婕也提到，這次在第七天孔廟成年禮途中發生的車禍事件，讓原本美好的青春壯遊蒙上了陰影，她對事故感到非常遺憾，更對後續出現的質疑聲音感到難過。對於有人質疑「為什麼學校要辦這種活動」、「這麼危險，幹嘛讓學生騎車環島」，賈永婕強調，環島活動本身並不是問題，問題出在「惡質駕駛」。

▲▼康橋車禍被批「幹嘛讓學生騎車環島」賈永婕：錯的是惡質駕駛。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕的兒子也參加了此次活動。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕進一步指出，真正該問的問題是「為什麼我們的道路容不下一群願意踏上挑戰的年輕人」，她認為，這次意外不應該讓人懷疑整個教育的初衷，真正該被檢討的，是那個對生命不負責任的駕駛，「這個駕駛有很大的問題，絕對不可能只是彎腰撿東西而已就造成了這樣的錯誤。」她呼籲大家不要讓一次車禍，抹煞一場原本應該充滿意義的旅程，也不要讓那些願意為教育多走一哩路的大人們寒了心。

最後，賈永婕透露，出事那一班的領騎非常自責難過，她喊話安慰對方說：「不要自責了，你沒有做錯任何事情！加油，也謝謝你辛苦了！」並鼓勵孩子們加油，「今天休息一下調整心情，明天繼續奮鬥你們未完成的旅程。是的我們沒有要放棄，因為我們是康橋團隊，是有運動家精神學校的學生。爸爸媽媽會在終點迎接你們並以你們為榮。」

【賈永婕全文】

康橋加油、孩子們加油！身為資深康橋家長我一直很肯定更是感謝學校願意擔起重責大任幫孩子們辦這麼有意義的挑戰活動。小學登雪山、國中爬合歡山泳渡日月潭、高中騎車環島。孩子在一次次的挑戰中成長茁壯，家長也跟著孩子一起學習成長。
騎車環島的活動我參加了三次，每一次都是滿滿的感動。學校還有車隊非常細心的規劃12天的路線，事前的訓練，騎行時的紀律，看到紅燈他們就會喊紅燈減速、每一個孩子都會傳接下去。隊伍要是被截斷也會喊口號提醒前方領騎。康橋車隊是有紀律、守規則、安全第一的隊伍。家長們每天看著影片幫孩子們一路加油打氣。
第七天的孔廟成年禮所有家長歡迎著孩子們英雄式的進場，擁抱你們後拍拍肩膀再出發。
這原本是一段青春的壯遊，是一群年輕人跟著師長挑戰自我、看見台灣、彼此扶持的美好過程——沒想到昨天不幸的碰到惡魔駕駛發生車禍，真的非常遺憾！
更讓人難過的，是接下來那些「聲音」。
「為什麼學校要辦這種活動？」
「這麼危險，幹嘛讓學生騎車環島？」
先說清楚，環島活動不是問題，問題是惡質駕駛。
環島是一次把教室搬到真實世界裡的教育行動。
不只是騎腳踏車而已，而是一步一腳印去認識自己住的這塊土地：風吹、日曬、汗流浹背，才知道什麼叫距離，什麼叫夥伴，什麼叫堅持到底。
比起坐在教室裡，這樣的經歷更能教會他們什麼叫勇氣、責任、團隊和堅持。
真正該問的問題是：
為什麼我們的道路容不下一群願意踏上挑戰的年輕人？
出錯的是駕駛，不是夢想。
這個駕駛有很大的問題，絕對不可能只是彎腰撿東西而已就造成了這樣的錯誤。
但現在卻因為這一場意外，開始有人懷疑整個教育的初衷。
真正該被檢討的，是那個對生命不負責任的駕駛。
而不是那些為了讓孩子活得更豐富、更獨立、更有韌性的老師與學校。
環島很辛苦，很熱、很遠、很累。
但它教會學生的東西，是考卷上永遠寫不出來的答案。
請不要讓一次車禍，抹煞一場原本應該充滿意義的旅程。
也不要讓那些願意為教育多走一哩路的大人們，寒了心。
還有聽說出事那一班的領騎非常自責難過。不要自責了，你沒有做錯任何事情！加油，也謝謝你辛苦了！
孩子們加油今天休息一下調整心情，明天繼續奮鬥你們未完成的旅程。是的我們沒有要放棄，因為我們是康橋團隊，是有運動家精神學校的學生。爸爸媽媽會在終點迎接你們並以你們為榮。
#謝謝康橋師長

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