阿嬤過世之後變成恐怖活屍？　《禁夜屍》 神秘非裔宗教大揭密

記者蕭采薇／綜合報導

阿嬤過世之後竟然變成了恐怖活屍？啟發自剛果真實招魂巫術、由《牠》監製打造的全新恐怖鉅獻《禁夜屍》（Rosario），故事描述蘿賽李奧（艾梅勞德杜比亞飾）接到祖母意外過世的消息，於是前往祖母居住的公寓查看狀況。卻被迫與祖母的遺體共度一夜。這時，一股邪惡力量佔據了祖母的遺體，蘿賽李奧成為家族世代流傳詛咒的目標。

▲《禁夜屍》敘述被詛咒家庭的恐怖故事。（圖／車庫提供）



《禁夜屍》導演費利佩巴爾加斯（Felipe Vargas）是一名哥倫比亞裔的新銳編導，作品受到拉丁美洲神話或魔幻寫實主義影響，更曾被美國權威影劇媒體《綜藝報》（Variety）選為「十大最值得關注的拉丁裔內容創作者」。

關於《禁夜屍》這部片，費利佩巴爾加斯表示：「我是聽著我祖母的營火巫術故事和恐怖故事長大的，我很興奮能夠將這個關於被詛咒家庭的恐怖故事拍出來，很榮幸能夠和這支優秀的團隊在我的老家哥倫比亞完成這趟驚險刺激的恐怖旅程。我們等不及要讓全世界見識《禁夜屍》了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《禁夜屍》女主角艾梅勞德杜比亞，本身帶有墨西哥和黎巴嫩血統。（圖／車庫提供）

《禁夜屍》以流行於非裔美國人之間的宗教「帕洛教」（Palo）為主題，其教義與儀式大多源自中非的剛果宗教，但也受到部分天主教和唯靈論的影響。帕洛教特別關注死者的靈魂，「恩甘加」（Nganga）是帕洛教信仰裡最核心的靈器，它的外型像是一個鐵鍋，裡面會放滿火山灰、泥土、祖先的毛髮或骨頭等具有特殊意義的東西，外面再圍著一圈鐵鍊。

帕洛教的修行者通常會把「恩甘加」供奉在家裡的某個房間，如果把它照顧得越好，就越能得到它的庇護，反之則可能招來不幸、疾病或死亡。《禁夜屍》將為台灣影迷揭密這個外國人不熟悉的神祕宗教。

▲《禁夜屍》邪惡力量佔據了祖母的遺體。（圖／車庫提供）

《禁夜屍》的女主角「蘿賽李奧」由帶有墨西哥和黎巴嫩血統的美國女星艾梅勞德杜比亞（Emeraude Toubia）飾演，她過去最知名的角色是Netflix影集《闇影獵人：天使聖物》裡的「伊莎貝爾萊特伍」，這次在《禁夜屍》裡，她必須和佔據過世祖母遺體的邪惡力量決一死戰，不過戲外被問到比較想被《奪魂鋸》的「拼圖殺人魔」還是《劊樂小丑》的「小丑亞特」殺死，她苦惱一陣子之後表示：「還是被雷打死好了！」《禁夜屍》將於5月9日全台上映。

▲《禁夜屍》以流行於非裔美國人之間的宗教「帕洛教」為主題。（圖／車庫提供）