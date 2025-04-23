Ryu小三女畫家「被看衰早點分手」　駁強勢曝男友2理由愛上她

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma今年1月正式宣布離婚，兩人各自展開新生活後的首支影片，主題都是開箱新家，不過男方的影片卻被網友吐槽風格詭異，他事後解釋，該影片的色調是請女畫家幫他調的，消息曝光後再度掀起討論。為此，女畫家今（23）日也透過Threads發聲，除了駁斥外界批評她強勢的評論外，同時也透露Ryu因2理由而喜歡她。

▲女畫家日前曬合照放閃Ryu。（圖／翻攝自Threads）

Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，兩人宣布離婚之後，各自感情動向備受關注。如今女畫家在被Ryu扶正後，也多次透過社群PO出與Ryu的合照放閃，最近更協助男友調整YouTube首支影片的色調。面對部分網友吐槽影片詭異，女畫家直言：「我拒不道歉，因為沒拿工資。如果有人給我發工資，我可以道歉的。」

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▲女畫家坦承幫Ryu新片調色。（圖／翻攝自Threads）

女畫家在文中強調，「我首先是我自己，其次才是我的社會身份，比如誰的女友。」面對部分網友針對她與Ryu的相處，做出「強勢女友」的評論，甚至建議分手，女畫家也正面回應。她透露，Ryu欣賞的正是她的勇敢聰明及獨立人格思想，而非刻板印象中的賢慧溫柔與體貼，「欣賞女性的強，絕對是他強大的表現。」

▲女畫家發文分享心情。（圖／翻攝自Threads）

事實上，Ryu昨（22）日才在頻道上傳新片，親自解釋首支影片風格詭異的原因。他坦言這支影片其實是他在尋求轉型的嘗試，因為他想從過往陽光大男孩的風格，逐漸轉向成熟大叔的形象。並表示影片在今年2月拍攝，當時因已有5個多月沒出鏡，讓他對在鏡頭前表演產生陌生感，進而導致主持表現不到位，同時也透露影片色調是他找女畫家幫忙調的。

▲Ryu找女畫家幫調新片色調。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）