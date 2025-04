甄子丹「擁吻小18歲妻」放閃慶生！　深情告白：妳是閃亮的星

記者顧齊祐/綜合報導

香港武打巨星甄子丹與小18歲妻子汪詩詩結婚超過20年,育有一對子女甄濟如和甄濟嘉,一家四口幸福美滿。近日,汪詩詩迎來44歲生日,甄子丹也在社群平台上大方曬恩愛,羨慕大批網友。

▲甄子丹與汪詩詩身穿紅衣,舉杯慶生。(圖/翻攝自Instagram/donnieyenofficial)



汪詩詩生日當天,甄子丹在社群平台上曬出多張妻子的美照,還大方公開兩人擁吻的合影。畫面中,夫妻倆身穿象徵喜氣的紅衣,舉著酒杯慶祝生日,甄子丹親吻愛妻臉頰,表達濃濃愛意。另一張照片中,汪詩詩手持一大束花,露出燦爛微笑,甄子丹則在背後擁抱她,兩人甜蜜動人。

▲甄子丹在背後擁抱妻子汪詩詩。(圖/翻攝自Instagram/donnieyenofficial)



甄子丹在貼文中深情告白,稱汪詩詩是家中的「閃亮星星」和「女超人」,寫道「you are a shining star, heart and soul in the family, you r the most fun, talented, passionate, amazing super woman!!! Love you always.(妳是家中的閃亮星星,也是最有趣、才華洋溢、熱情、了不起的女超人!永遠愛你)」。

▲甄子丹深情告白,稱汪詩詩是「閃耀的星星」。(圖/翻攝自Instagram/donnieyenofficial)