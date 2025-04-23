甄子丹「擁吻小18歲妻」放閃慶生！　深情告白：妳是閃亮的星

記者顧齊祐／綜合報導

香港武打巨星甄子丹與小18歲妻子汪詩詩結婚超過20年，育有一對子女甄濟如和甄濟嘉，一家四口幸福美滿。近日，汪詩詩迎來44歲生日，甄子丹也在社群平台上大方曬恩愛，羨慕大批網友。

▲甄子丹與汪詩詩身穿紅衣，舉杯慶生。（圖／翻攝自Instagram／donnieyenofficial）



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汪詩詩生日當天，甄子丹在社群平台上曬出多張妻子的美照，還大方公開兩人擁吻的合影。畫面中，夫妻倆身穿象徵喜氣的紅衣，舉著酒杯慶祝生日，甄子丹親吻愛妻臉頰，表達濃濃愛意。另一張照片中，汪詩詩手持一大束花，露出燦爛微笑，甄子丹則在背後擁抱她，兩人甜蜜動人。

▲甄子丹在背後擁抱妻子汪詩詩。（圖／翻攝自Instagram／donnieyenofficial）



甄子丹在貼文中深情告白，稱汪詩詩是家中的「閃亮星星」和「女超人」，寫道「you are a shining star, heart and soul in the family, you r the most fun, talented, passionate, amazing super woman!!! Love you always.（妳是家中的閃亮星星，也是最有趣、才華洋溢、熱情、了不起的女超人！永遠愛你）」。

▲甄子丹深情告白，稱汪詩詩是「閃耀的星星」。（圖／翻攝自Instagram／donnieyenofficial）