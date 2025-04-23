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大膽！鼓鼓踩場Energy演唱會　當眾「賄賂」借百位歌迷

▲▼ GX將於5月3日前往馬來西亞展開《大玩一票》演唱會最終站。（圖／相信音樂提供）

▲ GX將於5月3日前往馬來西亞展開《大玩一票》演唱會最終站。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

由鼓鼓呂思緯、蕭秉治組成的限定團「GX」，5月3日將在馬來西亞吉隆坡Zepp Kuala Lumpur迎來《大玩一票 ALL YOU CAN PLAY》巡迴演唱會最終場，除了是十全十美的第10場，也是兩人首度一起在馬來西亞舉行演唱會，這次兩人為了《大玩一票》系列最終場，蕭秉治及鼓鼓分別前往五月天、Energy的演唱會擔任開場嘉賓，讓美國、馬來西亞的粉絲提前感受GX的熱情與魅力。

▲▼鼓鼓和蕭秉治把握空擋充電。（圖／相信音樂提供）

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▲▼鼓鼓和蕭秉治把握空擋充電。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 1GX將於5月3日前往馬來西亞展開《大玩一票》演唱會最終站。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治在五月天成軍日時擔任5525《回到那一天》25週年巡迴演唱會美國站的開場嘉賓，首次在拉斯維加斯的指標性場地Allegiant Stadium演出，讓他相當感謝與感動，平時都在各處奔波演出、勤奮寫歌的蕭秉治，在結束美國這場盛大的演出後他讓自己放了一個長假，留在美國好好「放空」，去海邊玩平衡車、打沙灘排球、逛超市、吃最喜歡的韓國烤肉，為原本忙碌的身心靈充飽電，也透露最近寫了很多歌想趕快給大家聽，期待接下來演唱會與新專輯的誕生。 

而鼓鼓在月初前往馬來西亞為演唱會做宣傳，並擔任Energy《一觸即發》巡迴演唱會的開場嘉賓，當時鼓鼓在舞台上大膽向Energy要求借100位粉絲一起觀賞GX演唱會，更特別在後台手沖咖啡「賄賂」Energy謀福利，讓他與Energy都在台上宣傳GX在馬來西亞的《大玩一票》演唱會，邀請更多大馬粉絲一起與GX大玩一票。

而這趟馬來西亞宣傳鼓鼓也與當地媒體見面，鼓鼓分享這次的《大玩一票》演唱會可以用「回春」來形容，他說：「有回憶以前的感覺，不管是MP魔幻力量或是GX，我們都沒有一起到大馬開過演唱會，所以我們很期待，準備了很多不同時期的歌曲。」更不排除會人來瘋衝下舞台跟歌迷們有超近距離的互動，期待與大家見面。
 

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