大膽！鼓鼓踩場Energy演唱會　當眾「賄賂」借百位歌迷

▲ GX將於5月3日前往馬來西亞展開《大玩一票》演唱會最終站。(圖/相信音樂提供)



記者翁子涵/台北報導

由鼓鼓呂思緯、蕭秉治組成的限定團「GX」,5月3日將在馬來西亞吉隆坡Zepp Kuala Lumpur迎來《大玩一票 ALL YOU CAN PLAY》巡迴演唱會最終場,除了是十全十美的第10場,也是兩人首度一起在馬來西亞舉行演唱會,這次兩人為了《大玩一票》系列最終場,蕭秉治及鼓鼓分別前往五月天、Energy的演唱會擔任開場嘉賓,讓美國、馬來西亞的粉絲提前感受GX的熱情與魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鼓鼓和蕭秉治把握空擋充電。(圖/相信音樂提供)



蕭秉治在五月天成軍日時擔任5525《回到那一天》25週年巡迴演唱會美國站的開場嘉賓,首次在拉斯維加斯的指標性場地Allegiant Stadium演出,讓他相當感謝與感動,平時都在各處奔波演出、勤奮寫歌的蕭秉治,在結束美國這場盛大的演出後他讓自己放了一個長假,留在美國好好「放空」,去海邊玩平衡車、打沙灘排球、逛超市、吃最喜歡的韓國烤肉,為原本忙碌的身心靈充飽電,也透露最近寫了很多歌想趕快給大家聽,期待接下來演唱會與新專輯的誕生。

而鼓鼓在月初前往馬來西亞為演唱會做宣傳,並擔任Energy《一觸即發》巡迴演唱會的開場嘉賓,當時鼓鼓在舞台上大膽向Energy要求借100位粉絲一起觀賞GX演唱會,更特別在後台手沖咖啡「賄賂」Energy謀福利,讓他與Energy都在台上宣傳GX在馬來西亞的《大玩一票》演唱會,邀請更多大馬粉絲一起與GX大玩一票。

而這趟馬來西亞宣傳鼓鼓也與當地媒體見面,鼓鼓分享這次的《大玩一票》演唱會可以用「回春」來形容,他說:「有回憶以前的感覺,不管是MP魔幻力量或是GX,我們都沒有一起到大馬開過演唱會,所以我們很期待,準備了很多不同時期的歌曲。」更不排除會人來瘋衝下舞台跟歌迷們有超近距離的互動,期待與大家見面。