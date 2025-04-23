邱鋒澤最新CP組合曝光！　合體辦巡演嘆：苦到自己

▲ 邱鋒澤、黃偉晉將合體舉辦音樂會。（圖／原音娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

邱鋒澤、黃偉晉合體化身「應許男神」再拋重磅喜訊，繼推出相隔1年半的「心血結晶」新單曲〈永遠永遠〉後，更宣布將以雙人組合的形式舉辦首次的巡迴音樂會《永遠永遠》唱進全亞洲，屆時不僅軟硬體規模全面升級，歌單曲目及表演內容上也將以音樂會的規格去籌備，身為音樂會創意總監的邱鋒澤更直接拉高製作預算，就是希望讓歌迷有賓至如歸的感受。

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▲ 邱鋒澤、黃偉晉的音樂會首站將在新加坡。（圖／原音娛樂提供）



此外，身為細節控的邱鋒澤及黃偉晉近期更抽空開會討論細節，兩人除了要把這八年來出過的四首單曲全新演繹，也將因應各地不同歌迷，給予不一樣的驚喜環節回饋互動！不過也因為兩人寵粉無極限，所提出的各式方案計畫天馬行空，不僅讓公司大傷腦筋，也讓兩人討論到最後苦笑說：「苦到自己！」

首站特別選在邱鋒澤的家鄉新加坡，讓當地歌迷又驚又喜，邱鋒澤自己也非常期待能與黃偉晉以雙人組合的形式再次返鄉開唱，他表示：「會把新加坡當成第一站，主要是五堅情當初海外巡演的第一站就是從這出發，不僅是幸運地，家鄉歌迷的熱情更讓我們印象深刻！」而邱鋒澤也透露屆時會盡地主之誼，帶著黃偉晉跟團隊好好地嘗遍加坡美食。

而面對其他亞洲城市歌迷聲聲喚，兩人也開始跟團隊討論增加場次的可能性，被問到未來兩人是否考慮出一整張專輯或是乾脆展開世界巡演？邱鋒澤表示：「我們有討論過，如果這個組合很受歡迎，不排除會繼續發展下去的可能，如果大家喜歡我們當然會繼續唱下去！畢竟『斷訊』forever！」

