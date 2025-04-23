孫綻為新戲剃平頭「穿花襯衫、木屐」扮廟口流氓　一見鐘情螢幕CP

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》中孫綻飾演的「汪龍」是一名廟口流氓，平時不學無術，打架聚賭樣樣來，為了詮釋50年代街頭流氓的樣貌，他不僅剃了平頭，還換上花襯衫、木屐等復古造型，十分接地氣。

▲孫綻在《寶島西米樂》以平頭花襯衫和木屐造型亮相。（圖／台視提供）

孫綻和蔡祥繼之前的《追分成功》後再度攜手合作，兩人之前在劇中是師徒關係，在螢幕前的好默契深受觀眾喜愛，而這回在《寶島西米樂》中，孫綻對於蔡祥飾演的「海珍」卻是一見鍾情，經常想辦法靠近對方身邊，以捉弄的方式表達自己的愛意。

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兩人從師徒躍升成追求關係，孫綻笑說「我已經把前一個角色給忘了，現在是全新的開始！」對於這次詮釋廟口流氓，他幽默表示「每次一穿戲服就變了一個人，尤其是木屐還有增高效果，走起來特別有氣勢，很謝謝造型組的準備。」

▲孫綻在《寶島西米樂》以平頭花襯衫和木屐造型亮相。（圖／台視提供）

而孫綻拍攝期間也歷經「冰火五重天」的考驗，因拍攝時遇到天氣寒冷，雖然上半身可以加外套，但腳趾仍必須露在外面，孫綻苦笑透露「腳都凍白了！」而黃瑄看到他的造型時也忍不住打趣說道「這花襯衫跟我的黑窄裙配在一起應該也蠻時尚的吧！」

▲孫綻在《寶島西米樂》以平頭花襯衫和木屐造型亮相。（圖／台視提供）

孫綻近期除了投入台視八點檔拍攝，近期也參與了台視實境綜藝節目《九條好漢在一班》的錄製，從戲劇中的痞帥混混，一秒轉身進入軍營變身「好漢連」的一份子，反差極大。由於連日曝曬訓練，孫綻原本小麥膚色也變得更加黝黑，他自嘲「我以為我膚色已經很黑了，沒想到還可以更黑！」

不僅如此，孫綻還笑說回到劇組之後總是忍不住跟大家分享當兵的趣事「見人就講，不講會難過的那種！」尤其是劇中飾演「小弟」的黃雋智，常被迫聽孫綻分享軍旅故事，讓蔡祥忍不住吐槽「你確定人家有想聽嗎？」孫綻則不好意思地笑回「他不想聽啊，但我真的好想講喔！」