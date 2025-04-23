ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

出道以來最瘋狂！　持修「超驚人造型」曝光粉全認不出

▲▼ 持修在新歌MV挑戰動漫感造型。（圖／EMI提供）

▲ 持修在新歌MV挑戰動漫感造型。（圖／EMI提供）

記者翁子涵／台北報導

持修26日將在北流舉辦《愛》巡迴演唱會最終章，特別在昨晚上線〈透明的〉MV，MV中持修首度挑戰動漫感，視覺系的強烈風格，讓人為之驚豔，快要認不出來，起初是持修想做不一樣的嘗試與突破，於是他跟造型團隊溝通，一開始他只是提出想要動漫感，才驚覺風格百百種，持修興奮地說：「我要的瘋狂、我要的怪，是怎麼樣的瘋狂跟怪誕，最後和團隊們彼此之間有了方向共識後，完成了這樣一個實驗性的創作。」

▲▼ 持修推出新歌MV。（圖／EMI提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 持修推出新歌MV。（圖／EMI提供）

▲▼ 持修在新歌MV挑戰動漫感造型。（圖／EMI提供）

即使到MV快拍完，他看著鏡子還是會覺得那到底是誰，更發現一件很有趣的事，當一個人外貌改變時，心裡的某個程度也會改變，他在MV中做了很多瘋狂的動作，像是狂摔水晶球、雙腳在滿地的顏料奮力跳著，不管拍他做什麼都覺得超合理的，因為這彷彿就是動漫世界的自己。

其中一幕要用力摔水晶球，在拍攝的時候持修一直想要怎麼摔，同時得趕快躲開，怕會噴彈到臉上，結果摔完水晶球連一點裂縫都沒有，就咚咚咚地彈走了，留下他在原地滿臉問號，隨後忍不住大笑起來；而為了揣摩大量的手部動作，拍攝前一天他在家裡看了很多樂團、嘻哈類型的影片，從中練習一些有張力的手部動作。

回到創作源起，故事背景在很久以前，持修跟一個很要好的朋友，那時候都還很幼稚，兩人像是在逃避這個世界，並將這理念貫徹在那時候的生活，半夜一起不回家往外跑、一起狂嗑速食，這首歌是在回憶起那段時期的故事，有一種兩個人對抗全世界的感覺，持修表示，「MV是把這個歌的故事背景放大，年輕的時候我們可能都會覺得跟這個世界上的人不一樣，與世界格格不入的我們不想照著規則走，但在這個故事裡的人，正是一個完全違反常理的『怪咖』。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

推薦閱讀

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

持修

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 啦啦隊女神影城驚遇鬼影突襲！　「台灣IU」孟潔嚇喊：形象都沒了
  2. Ryu小三女畫家「被看衰早點分手」　駁強勢曝男友2理由愛上她
  3. 阿嬤過世之後變成恐怖活屍？　《禁夜屍》 神秘非裔宗教大揭密
  4. 甄子丹「擁吻小18歲妻」放閃慶生！　深情告白：妳是閃亮的星
  5. 棒棒堂小煜挑戰舞台劇狂操3個月　合作蔡昌憲「沒追IG」現況曝光
  6. 小許瑋甯懷孕8月「甜曝老公貼心舉動」　感動：幸福是小驚喜組成
  7. 李安最具自傳色彩的系列作　國家影視聽中心特別放映「父親三部曲」
  8. 展榮展瑞才宣告喜訊！　私下激烈爭吵「鬧翻內幕」曝光
  9. HowHow復刻BL劇甜寵劇情！對象竟是藍亦明　被「椅子咚」心動了
  10. 廖峻腦出血轉入普通病房！　兒子廖錦德「辦理轉院中」曝最新病況

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366