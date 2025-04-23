出道以來最瘋狂！　持修「超驚人造型」曝光粉全認不出

▲ 持修在新歌MV挑戰動漫感造型。（圖／EMI提供）



記者翁子涵／台北報導

持修26日將在北流舉辦《愛》巡迴演唱會最終章，特別在昨晚上線〈透明的〉MV，MV中持修首度挑戰動漫感，視覺系的強烈風格，讓人為之驚豔，快要認不出來，起初是持修想做不一樣的嘗試與突破，於是他跟造型團隊溝通，一開始他只是提出想要動漫感，才驚覺風格百百種，持修興奮地說：「我要的瘋狂、我要的怪，是怎麼樣的瘋狂跟怪誕，最後和團隊們彼此之間有了方向共識後，完成了這樣一個實驗性的創作。」

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▲▼ 持修推出新歌MV。（圖／EMI提供）



即使到MV快拍完，他看著鏡子還是會覺得那到底是誰，更發現一件很有趣的事，當一個人外貌改變時，心裡的某個程度也會改變，他在MV中做了很多瘋狂的動作，像是狂摔水晶球、雙腳在滿地的顏料奮力跳著，不管拍他做什麼都覺得超合理的，因為這彷彿就是動漫世界的自己。

其中一幕要用力摔水晶球，在拍攝的時候持修一直想要怎麼摔，同時得趕快躲開，怕會噴彈到臉上，結果摔完水晶球連一點裂縫都沒有，就咚咚咚地彈走了，留下他在原地滿臉問號，隨後忍不住大笑起來；而為了揣摩大量的手部動作，拍攝前一天他在家裡看了很多樂團、嘻哈類型的影片，從中練習一些有張力的手部動作。

回到創作源起，故事背景在很久以前，持修跟一個很要好的朋友，那時候都還很幼稚，兩人像是在逃避這個世界，並將這理念貫徹在那時候的生活，半夜一起不回家往外跑、一起狂嗑速食，這首歌是在回憶起那段時期的故事，有一種兩個人對抗全世界的感覺，持修表示，「MV是把這個歌的故事背景放大，年輕的時候我們可能都會覺得跟這個世界上的人不一樣，與世界格格不入的我們不想照著規則走，但在這個故事裡的人，正是一個完全違反常理的『怪咖』。」

