記者陳芊秀／綜合報導

日本正妹YouTuber大野茜里（R ちゃん）開設頻道分享美妝、醫美體驗，超過80萬訂閱，去年10月曬婚戒告別已經訂婚的未婚夫，而23日爆出與她訂婚的對象，是人氣男團「BE:FIRST」的25歲成員三山凌輝，雙方不僅秘密訂婚，且交往期間不斷撒錢援助男方，前後將近1億日幣（約台幣2200萬元），結果因男方出軌導致婚約取消，是否涉及結婚詐欺引發議論。

▲正妹YTR大野茜里（R ちゃん）半年前宣布取消訂婚，今爆出對象是人氣男團成員三山凌輝。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》報導，三山凌輝去年（2024）在NHK晨間劇《女法官》飾演女主角伊藤沙莉的弟弟，更因此知名度大開。而他現年25歲，與大3歲的大野茜里在2021年相戀交往同居，2022年12月24日平安夜秘密訂婚，送上價值數十萬的卡地亞訂婚戒指與玫瑰花束，雙方家長也見過面，但是提出一個要求，希望女方等自己2年，事業穩定後再登記。

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交往期間，大野茜里給未婚夫三山凌輝大量金錢援助，包括每月200萬日幣（約台幣45萬元）的零用錢、2000萬日幣（約台幣450萬元）的賓士車（車貸由她負責）、市價400萬日幣（約台幣91萬元）的勞力士手錶，價值1000萬（約台幣229萬元）的瑞士名錶等，甚至連準婆婆看牙醫的治療費150萬日幣（約台幣34萬元），還有房租等也由她買單。

▲大野茜里與三山凌輝2022年訂婚，前後金錢資助未婚夫將近1億，但是訂婚後男方頻出軌。（圖／翻攝自X）

然而訂婚後，大野茜里2023年發現三山凌輝與一位A子有不正當關係，未婚夫坦承偷吃後，她2024年要求男方簽誓約書，包括承認雙方2022年訂婚、保證不再出軌，否則賠償1000萬日幣違約金，歸還她提供的金錢援助、公開承認出軌等。但是誓約書簽完才過5天，因為未婚夫又夜不歸宿，雙方大吵，男方就此離家出走失聯，她則向身邊朋友訴苦：「如果他能乾脆地說分手，那還好。我只是希望能在最後好好見個面，劃下句點。他到底是不是只是為了錢才跟我訂婚……我真的覺得自己像是被騙婚了。」

分手前，三山凌輝因事業起飛，不再向大野茜里拿每月200萬的零用錢，但是態度也變得冷淡，最終去年10月分手。而他被控前後向女方拿了將近1億日幣的金錢。

大野茜里向媒體透露，分手後患失眠症，曾服用大量安眠藥，一度輕生未遂。法界人士分析，雙方有過婚約，屬於婚前契約，婚約破裂在法律上等同於離婚，如果因為對方出軌而解除婚約，可以主張精神賠償，而且女方大量的金錢援助，也可能被認定要申報贈與稅。

▲大野茜里每月給三山凌輝200萬日幣（約台幣45萬元）當零用錢。（圖／翻攝自X）

有關兩人金錢糾紛曝光，三山凌輝所屬經紀公司回應：「他從未做出任何違法行為，對於大野茜里過去的支持，他至今仍心懷感謝。如果大野小姐希望歸還曾贈與的物品，他將立即歸還。雙方已透過律師協議終止婚約。」但是大野茜里方面則表示，男方一再出軌又失聯，令當事人受到極大壓力，「代理人之間的協議僅限於討論是否見面，至今雙方從未實際見面，關於禮物的歸還也未曾談及。不過由於我們不希望事態再擴大，因此選擇結束協議」。

雙方公司回應後，大野茜里傳真手寫信給媒體道歉，「對於造成大家的擔憂與困擾，我深感抱歉。與他在一起共度的時光非常幸福。今後還是祝福他未來一切順利」。