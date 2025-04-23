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音樂節「票賣太差」宣布取消！　曹格、品冠沒得登台…黃明志挨轟

黃明志出道以來即備受爭議，雖在網路擁有高流量，但對其評價則是正反兩極。

▲黃明志出道以來即備受爭議，雖在網路擁有高流量，但對其評價則是正反兩極。

圖文／鏡週刊

大馬鬼才黃明志從出道以來即備受爭議，一路以來的反骨創作，被視為犯禁標誌，其作品觸碰政治、宗教信仰及生死議題等，遭大馬政府針對，不但3度被通緝，家人更曾遭恐嚇。日前，他受邀參加的馬來西亞「HALO MALAYSIA嗨囉馬來西亞音樂節」新山站，因門票銷售不佳而停辦，消息一出，遭網友指責都是被黃明志拖累，才會賣不出門票。

音樂節在世界各地竄起，票房幾乎都相當亮眼，沒想到馬來西亞舉辦的「HALO MALAYSIA嗨囉馬來西亞音樂節」新山站卻還沒開始，就因門票銷售不佳而宣告停辦，此舉在網路上引起上千位網友攻訐，將銷售不佳的罪魁禍首指向黃明志。

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有曹格（前排左二起）、品冠、阿牛、黃明志（中排中）及當地網紅Steady Gang（後排右）等卡司的HALO MALAYSIA音樂節，因門票銷售不佳而宣布取消。（翻攝自大牛FM臉書）

▲有曹格（前排左二起）、品冠、阿牛、黃明志（中排中）及當地網紅Steady Gang（後排右）等卡司的HALO MALAYSIA音樂節，因門票銷售不佳而宣布取消。（翻攝自大牛FM臉書）

1,500留言　爆網站

HALO MALAYSIA音樂節新山站的卡司有曹格、品冠、阿牛、黃明志以及當地網紅Steady Gang等，有網友分析，光是金曲歌王曹格就足以讓門票秒殺，加上實力派的品冠、草根性強的阿牛，都是票房保證，只是3人合體的亮點，卻敵不過黑粉對黃明志的追殺數落。

黃明志（右）創作〈龍的傳人〉，該歌曲被指諷刺中國的小粉紅、戰狼等。

▲黃明志（右）創作〈龍的傳人〉，該歌曲被指諷刺中國的小粉紅、戰狼等。

在1,500多個留言中，幾乎都是對黃明志的撻伐，從「有黃明志在，票送我都不要」「黃明志的歌帶粗俗，教壞小孩子的人，我真的不會去看」及「有一個常死而復生，誰敢去？」諸多批評灌爆網站，逼得主辦單位不得不呼籲大家「文明留言」。

對於取消音樂節一事，主辦單位發聲明，指為了4月26日舉辦的HALO MALAYSIA音樂節，投入了大量時間與資源，但因票務銷售未達理想，經審慎評估後，很遺憾取消演出。雖然說明了取消緣由，但大批網友仍不放過黃明志，紛紛在網路上批評黃明志是讓音樂節取消的一顆老鼠屎。

主辦單位指HALO MALAYSIA音樂節，因門票銷售不佳，遺憾宣布取消。

▲主辦單位指HALO MALAYSIA音樂節，因門票銷售不佳，遺憾宣布取消。

其實，黃明志出道以來即備受爭議，曾改編馬來西亞國歌並在後面加了個「ku」，而「kuku」的發音在馬來西亞大多為稱呼男性的生殖器官，因此黃明志被當地政府視為「侮辱國歌」。

愚人節過世哏　玩過頭

此外，黃明志也敢於挑戰宗教及種族相關議題，至少捲入了8個官司，甚至3度遭馬來西亞政府列為國際通緝犯，他仍不改本性，不過通緝令已於2022年解除。

這兩年的愚人節，黃明志都大玩「過世哏」，去年第一次是貼出黑白照與告別式場景，宣稱「自己過世」，今年又如法炮製，在社群平台上po出自己在路邊被大馬記者咬死的假新聞照，並寫下「Rest in peace」（願死者安息），一言一行皆引起諸多議論。

黃明志在今年愚人節如法炮製大玩「過世哏」，發布在路邊被大馬記者咬死的假新聞。（翻攝自黃明志臉書）

▲黃明志在今年愚人節如法炮製大玩「過世哏」，發布在路邊被大馬記者咬死的假新聞。（翻攝自黃明志臉書）

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鏡週刊, 黃明志, HALO MALAYSIA, 嗨囉馬來西亞音樂節, 曹格, 品冠, 阿牛, 黃明志, Steady Gang

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