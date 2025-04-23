ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金秀賢風波未完！《山寨人生》全面暫停拍攝　劇組全改行程

記者張筱涵／綜合報導

金秀賢近期因與已故演員金賽綸之間的爭議持續延燒，重創形象，也波及正在拍攝中的《山寨人生》，事隔多月，如今劇組已經正式通知相關人員將「無限期暫停拍攝」。

▲金秀賢粉絲聯盟決定聘律師維護權益。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

▲金秀賢。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

據韓媒《SPOTV NEWS》23日報導，製作組已正式通知演員與工作人員，拍攝將「無限期暫停」，先前已決定無限期延後播出，如今進一步全面中止製作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《山寨人生》是一部以IMF金融風暴為背景，描述一名普通上班族如何逆襲成為世界級仿冒品市場霸主的劇集，由金秀賢擔綱主演。該劇早在開拍前就因其高人氣引發關注，原計劃採季播模式推出，並被譽為2025年最受矚目的全球話題作之一，投入了高額製作預算，拍攝也已進入尾聲。

然而，金秀賢近日被捲入與金賽綸相關的爭議，有媒體指控他從女方未成年時即開始交往，並藉由自己與家族所持有的經紀公司，施壓要求金賽綸償還酒駕事故所致債務。儘管金秀賢方面多次澄清否認，甚至召開緊急記者會含淚喊冤，但爭議仍未平息。

《山寨人生》因主演爭議決定無限期延後公開」，雖然先前劇組仍試圖調整時程、完成剩餘拍攝，最終劇本也已寫至第18集，但如今正式通知「無限期暫停拍攝」，部分演員與工作人員已轉往其他行程。儘管如此，《山寨人生》全面被封存的可能性仍不高，後續命運將視金秀賢爭議發展而定。

目前金秀賢已對持續爆料的YouTube頻道「橫豎研究所」提起高達韓幣120億元（約台幣3億元）的民事訴訟，包含對自稱金賽綸姨母人士與散布女方私照行為提告，外界也關注，這起娛樂圈風暴最終將如何落幕。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

撞 #康橋 學生釀8傷！肇事冷氣工一度失聯　稍早到案了

推薦閱讀

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

中山美穗告別式「半個演藝圈到場」　萬人獻花…女星淚喊：等等我

中山美穗告別式「半個演藝圈到場」　萬人獻花…女星淚喊：等等我

「小龍女」昆娜密會味全龍球星！　大樓管理員目擊親密舉動

「小龍女」昆娜密會味全龍球星！　大樓管理員目擊親密舉動

永野芽郁衰登熱搜！日媒震撼彈「日劇女主角不倫大咖男星」拋3線索

永野芽郁衰登熱搜！日媒震撼彈「日劇女主角不倫大咖男星」拋3線索

白種元「不推責、低調認錯道歉」輿論悄反轉？韓媒：應該公平對待

白種元「不推責、低調認錯道歉」輿論悄反轉？韓媒：應該公平對待

視網膜「初次逛樂華夜市在東京」　揪1地獄食物吐槽：不被我承認

視網膜「初次逛樂華夜市在東京」　揪1地獄食物吐槽：不被我承認

10大初戀系陸劇女神盤點！　她出道23年仍是「初戀天花板」

10大初戀系陸劇女神盤點！　她出道23年仍是「初戀天花板」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

中山美穗告別式「半個演藝圈到場」　萬人獻花…女星淚喊：等等我

「小龍女」昆娜密會味全龍球星！　大樓管理員目擊親密舉動

永野芽郁衰登熱搜！日媒震撼彈「日劇女主角不倫大咖男星」拋3線索

白種元「不推責、低調認錯道歉」輿論悄反轉？韓媒：應該公平對待

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金秀賢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」被抓包　親上火線道歉了！
  2. 林允「同框月嫂」網驚問：有小孩了？她專為女星坐月子…貼文全刪
  3. 童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲
  4. 音樂節「票賣太差」宣布取消！　曹格、品冠沒得登台…黃明志挨轟
  5. 周潤發、梁朝偉世紀同框！　杜琪峯70大壽「3影帝來了」勾回憶殺
  6. 金秀賢風波未完！《山寨人生》全面暫停拍攝　劇組全改行程
  7. 永野芽郁衰登熱搜！日媒震撼彈「日劇女主角不倫大咖男星」拋3線索
  8. 小孟老師／4月23日星座運勢　天秤桃花旺、獅子情變警報
  9. 周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡
  10. 「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366