金秀賢風波未完！《山寨人生》全面暫停拍攝　劇組全改行程

記者張筱涵／綜合報導

金秀賢近期因與已故演員金賽綸之間的爭議持續延燒，重創形象，也波及正在拍攝中的《山寨人生》，事隔多月，如今劇組已經正式通知相關人員將「無限期暫停拍攝」。

▲金秀賢。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）



據韓媒《SPOTV NEWS》23日報導，製作組已正式通知演員與工作人員，拍攝將「無限期暫停」，先前已決定無限期延後播出，如今進一步全面中止製作。

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《山寨人生》是一部以IMF金融風暴為背景，描述一名普通上班族如何逆襲成為世界級仿冒品市場霸主的劇集，由金秀賢擔綱主演。該劇早在開拍前就因其高人氣引發關注，原計劃採季播模式推出，並被譽為2025年最受矚目的全球話題作之一，投入了高額製作預算，拍攝也已進入尾聲。

然而，金秀賢近日被捲入與金賽綸相關的爭議，有媒體指控他從女方未成年時即開始交往，並藉由自己與家族所持有的經紀公司，施壓要求金賽綸償還酒駕事故所致債務。儘管金秀賢方面多次澄清否認，甚至召開緊急記者會含淚喊冤，但爭議仍未平息。

《山寨人生》因主演爭議決定無限期延後公開」，雖然先前劇組仍試圖調整時程、完成剩餘拍攝，最終劇本也已寫至第18集，但如今正式通知「無限期暫停拍攝」，部分演員與工作人員已轉往其他行程。儘管如此，《山寨人生》全面被封存的可能性仍不高，後續命運將視金秀賢爭議發展而定。

目前金秀賢已對持續爆料的YouTube頻道「橫豎研究所」提起高達韓幣120億元（約台幣3億元）的民事訴訟，包含對自稱金賽綸姨母人士與散布女方私照行為提告，外界也關注，這起娛樂圈風暴最終將如何落幕。