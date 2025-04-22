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27年前合作張學友…高慧君聽到〈你最珍貴〉哭了　親曝回家後反應

記者黃庠棻／台北報導

「歌神」張學友日前在台北小巨蛋展開三場去年因病延期的補場演出，安可送給台灣歌迷的驚喜曲目有〈真愛〉、〈擁有〉、〈左右為難〉、〈頭髮亂了〉，20日唱到經典男女對唱情歌〈你最珍貴〉，當年和他合唱的高慧君也坐在台下。今（22）日高慧君出席活動，也談到看張學友演唱會的心得。

▲▼張學友。（圖／JDS提供）

▲張學友近日在台灣舉辦演唱會。（圖／JDS提供）

高慧君今（22）日出席大愛新戲《院長爸爸》媒體茶敘，分享2天前去看張學友演唱會的心得，透露當天完全不曉得安可歌曲會是哪一首，還有歌迷告訴她可能會是〈左右為難〉，沒想到歌神竟然唱了與她合作的作品〈你最珍貴〉，讓她回想至今依然激動，直呼「他唱第一句，27年前的回憶都回來了」。

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▲▼大愛劇《院長爸爸》媒體茶敘-高慧君。（圖／記者周宸亘攝）

▲高慧君出席大愛劇《院長爸爸》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，高慧君也透露自己在聽到〈你最珍貴〉的當下，馬上激動落下眼淚，一旁的歌迷也催促她趕快站起來，於是她便當場站起來指揮大家，表示「現場有好多個高慧君」，聽到所有歌迷一起合唱她的段落，讓她相當感動。

▲▼張學友、高慧君。（圖／翻攝高慧君臉書）

▲▼張學友、高慧君。（圖／翻攝高慧君臉書）

▲高慧君聽到〈你最珍貴〉當場哭了。（圖／翻攝高慧君臉書）

看完張學友演唱會之後，高慧君坦言自己回到家「冷凍了半小時」，認為自己的歌手生涯雖然只有短短4年，但不願為了最愛的演戲而放棄唱歌，於是轉頭就開啟直播唱歌給歌迷聽，從半夜1點直接唱到凌晨5點，有不少網友在線陪伴，還留言「我也剛從歌神演唱會回來」，笑說直播的主題是「演唱會結束症候群」。

▲▼大愛劇《院長爸爸》媒體茶敘-高慧君。（圖／記者周宸亘攝）

▲高慧君看完演唱會後，馬上回家直播唱歌。（圖／記者周宸亘攝）

對此，高慧君在半夜開了4個小時的線上演唱會，一直到早上5點才結束，媽媽忍不住開了她的房門問道「幾點了？」、「有關窗戶嗎？」，笑說不想成為惡鄰居，回應母親「我都有選聲音比較少的歌唱」，回憶起當天，她表示沒唱自己的歌，反而都是選有女生版的的張學友金曲。

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