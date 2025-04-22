快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

記者葉文正、陳芊秀／台北報導

康橋國際學校秀崗校區學生正進行「單車環島成年禮」，22日上午10時43分許車隊行經彰化縣埤頭鄉，遭一輛自小客車逆向撞擊，造成7名學生及駕駛共8人受傷，而其中一位學生是台北101董事長、藝人賈永婕的兒子。賈永婕發文：「強烈譴責違規肇事的車主，太過分了！」

▲賈永婕近日分享兒子參加學校單車環台成年禮。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕昨天（21）才更新影片，分享夫妻倆陪伴兒子參加單車環島的儀式。她回應《ETtoday星光雲》，自己星期日（20）就已經回台北，這幾日已經沒有在兒子身邊。有關兒子現況，賈永婕回應「他平安，但是心情受了很大影響」，接下來的環島行程是否仍持續進行則不知道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

康橋單車環島車隊在彰化被小客車撞擊，造成7名學生、駕駛受傷。其中一位顏姓學生頭部受到撞擊、臉部撕裂傷、左臂開放性傷口，轉送彰基急救，意識不清；陳姓及另一位顏姓共2名男學生收治在衛福部彰化醫院，還有3名學生肢體擦傷在北斗卓醫院治療。據學生描述，「轎車突然從對向衝來，根本閃不掉。」



▲賈永婕兒子遇康橋車禍，發文回應。（圖／翻攝自臉書）

【賈永婕全文】

早上正在開會的我接到兒子的電話。

謝謝大家的關心，康橋學生騎車環島中發生嚴重車禍。￼我兒子目前平安無事，但是他們目睹了事故發生，目睹了好友們受傷的的情況。

他說：媽媽我好難過！

我聽了也好心痛！

強力譴責違規肇事的車主。太過分了！

孩子們加油，遇到任何事都要想辦法讓自己冷靜，才能夠專注處理！

師長們辛苦了！

希望受傷的孩子們早日康復，老天保佑