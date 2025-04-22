ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

記者葉文正、陳芊秀／台北報導

康橋國際學校秀崗校區學生正進行「單車環島成年禮」，22日上午10時43分許車隊行經彰化縣埤頭鄉，遭一輛自小客車逆向撞擊，造成7名學生及駕駛共8人受傷，而其中一位學生是台北101董事長、藝人賈永婕的兒子。賈永婕發文：「強烈譴責違規肇事的車主，太過分了！」

▲▼賈永婕兒子遇康橋車禍，發文回應。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕近日分享兒子參加學校單車環台成年禮。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕昨天（21）才更新影片，分享夫妻倆陪伴兒子參加單車環島的儀式。她回應《ETtoday星光雲》，自己星期日（20）就已經回台北，這幾日已經沒有在兒子身邊。有關兒子現況，賈永婕回應「他平安，但是心情受了很大影響」，接下來的環島行程是否仍持續進行則不知道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

康橋單車環島車隊在彰化被小客車撞擊，造成7名學生、駕駛受傷。其中一位顏姓學生頭部受到撞擊、臉部撕裂傷、左臂開放性傷口，轉送彰基急救，意識不清；陳姓及另一位顏姓共2名男學生收治在衛福部彰化醫院，還有3名學生肢體擦傷在北斗卓醫院治療。據學生描述，「轎車突然從對向衝來，根本閃不掉。」
 

▲▼賈永婕兒子遇康橋車禍，發文回應。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕兒子遇康橋車禍，發文回應。（圖／翻攝自臉書）

【賈永婕全文】

早上正在開會的我接到兒子的電話。
謝謝大家的關心，康橋學生騎車環島中發生嚴重車禍。￼我兒子目前平安無事，但是他們目睹了事故發生，目睹了好友們受傷的的情況。
他說：媽媽我好難過！
我聽了也好心痛！
強力譴責違規肇事的車主。太過分了！
孩子們加油，遇到任何事都要想辦法讓自己冷靜，才能夠專注處理！
師長們辛苦了！
希望受傷的孩子們早日康復，老天保佑

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

71歲母騎車載44歲兒急診！剩1公里他「癱軟摔車」不治

推薦閱讀

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

白冰冰婚宴提前閃人！　賴慧如回應座位風波：盡力做到最好

白冰冰婚宴提前閃人！　賴慧如回應座位風波：盡力做到最好

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

熱戀12年！鄭敬淏「最大的幸福是崔秀英的幸福」：我的人生重心

熱戀12年！鄭敬淏「最大的幸福是崔秀英的幸福」：我的人生重心

王品澔暖陪女伴看中醫！　眼神默契拉距離「並肩現最萌身高差」

王品澔暖陪女伴看中醫！　眼神默契拉距離「並肩現最萌身高差」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

白冰冰婚宴提前閃人！　賴慧如回應座位風波：盡力做到最好

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賈永婕

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 見一次就栽了！　Marz23自爆「最慘暈船史」：無時無刻都想到她
  2. 快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！
  3. 肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的
  4. 阿本健身成效太驚人！42歲狂曬「多張肌肉照」　友私訊：被嚇到
  5. 「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集
  6. 2259＋586檔案！轟黃子佼「本來不認罪」　李怡貞列6怒點：就是明知故犯
  7. 台北遊牛肉麵初體驗！木村拓哉放心享受美食的秘訣就是搭配新普利夜酵素DX
  8. 快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了
  9. 潘瑋柏演唱會驚現「雙重身形」！　同場卻有Ｏ和０…原因曝光了
  10. 25歲才知是客家人！王品澔北漂「住新北7年」答應侯友宜參加世壯運

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366