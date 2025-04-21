▲吳翔震和辛曉琪結緣於畫展。（圖／吳翔震工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

吳翔震下月將推出首張自創單曲《好人》，他從演員跨界歌手，背後故事跟歌后辛曉琪有關，原來他和辛曉琪結緣於5年前的個人畫展「光合作用」，當時辛曉琪想買吳翔震的畫，但已完售，自此，辛曉琪以前輩身份，在臉書鼓勵吳翔震工作加油，吳翔震表示自己每次失戀，都會聽辛曉琪的「承認」療傷，邊哭邊唱，去年他失戀去KTV唱「承認」，回到家傳音檔給辛曉琪，辛曉琪讚美他的歌聲厚實，吳翔震獲得歌后讚美，覺得不可思議，也給了他信心與勇氣。

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▲吳翔震推出單曲。（圖／吳翔震工作室提供）



之後吳翔震去香港洽談畫廓合作事宜，到赤柱海邊散心時，寫下了這首情歌《好人》，他回台灣跟朋友聚會時，隨意哼唱《好人》，朋友問他，這是誰的歌？很好聽，他說是自己的創作歌曲，朋友鼓勵他，這麼好聽的歌不發行太可惜，經過了半年時間，這首歌終於誕生。

吳翔震曾拍過電影「緝魔」、「器子」及電視偶像劇，他表示演戲是詮釋角色，每演完一個角色，他會靠畫畫，走出角色，相對而言，唱歌可以讓他抒發情緒，快樂的時候更快樂，憂傷時走出憂傷，加上平時他就有寫詩的習慣，因此寫歌詞也能抒發情感，留下回憶。

