雪碧認曾交往黃正杰「挨酸蹭熱度」　硬起來反擊：我有需要嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

藝人黃正杰20日被家屬證實離世，噩耗讓眾多好友難以接受，其中網紅雪碧（方祺媛）突發文認了過去曾與黃正杰有過一段情，得知前男友驟逝後，不敢置信地哭了，然而此舉卻引發部分網友質疑她在蹭熱度，讓她於21日再度發文，回擊網友直呼「我有需要蹭嗎？」

▲雪碧20日證實與黃正杰交往過。（圖／翻攝自雪碧Instagram）

雪碧21日在社群再度曬出過去與黃正杰相處的點滴，包含合照、影片等，回擊質疑的網友表示：「跟他交往過是蹭他嗎？我有需要嗎？至少我敢愛敢恨！脆（Threads）的發文是感概，從最初是朋友而跟在一起時的影片，希望大家見到你（黃正杰）最帥的一面。」而關於討論黃正杰為何離世的討論，她則呼籲「不要去發文提他的怎麼走的…也不要問我！好好安息」。

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▲雪碧回擊說她蹭故人熱度的說法。（圖／翻攝自雪碧Instagram）

此前，雪碧透露和黃正杰在幾年前曾低調交往過不到一年，分手後依然是朋友，「昨天聽到你離開的消息，我真的很震驚，到處確認」，後來在黃正杰母親傳訊息向她證實後，她難過地哭了，貼文內回憶起過去相處的點滴，讚賞黃正杰是貼心、溫暖的人，並提到對方一直希望成為大紅的偶像藝人，「默默替你加油！這輩子沒辦法，希望你在天堂當快樂小天使，下輩子當個帥氣超級巨星！」