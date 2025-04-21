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河智媛穿空姐制服「粉絲全暴動」！　岱縈圓夢見偶像揭私下逗趣互動

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿「環遊世界」主題日進入第二天，20日的活動依舊熱力四射。樂天女孩們再次穿上空姐制服和窄裙，化身高顏值機組員大跳開場舞。不過中途天公不作美，大雨突襲導致比賽暫停順延，但女孩們的熱情依舊沒被澆熄。連兩天以空姐裝亮相的韓籍新成員河智媛，三天連續登板應援仍敬業十足，被問到身體狀況時笑說：「比賽的時候腳不怎麼疼，結束後總是會疼。但應援後都有休息，好多了。」

▲▼樂天女孩穿上空姐裝大跳開場舞，岱縈化身空姐，場上熱情應援。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天女孩穿上空姐裝大跳開場舞。（圖／樂天桃猿提供）

河智媛表示，雖然從沒夢想當空姐，但很榮幸能穿著乘務員制服為大家加油，「謝謝粉絲們告訴我，這個服裝很適合我。」活動當天，岱縈與智媛還參與粉絲互動活動，談起對新成員的印象，岱縈笑說：「其實我之前就是她的小粉絲了，已經默默關注她很久，沒想到現在可以變成同事真的很開心！」

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▲▼樂天女孩穿上空姐裝大跳開場舞，岱縈化身空姐，場上熱情應援。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 岱縈說自己是智媛的小粉絲。（圖／樂天桃猿提供）

雖然自認是「大I人」，平常不敢主動聊天，但這天托贊助商達美樂之福，兩人有了最多互動的一天，岱縈透露，「我會簡單的韓文單字，而她沒想到也會一些簡單的中文喔！」更分享有趣插曲，路上有粉絲送娃娃給智媛，像極了龍蝦，沒想到她竟然脫口而出「麻辣燙、龍蝦」，讓大家驚喜又爆笑。

▲▼樂天女孩穿上空姐裝大跳開場舞，岱縈化身空姐，場上熱情應援。（圖／樂天桃猿提供）

▲岱縈化身空姐，場上熱情應援。（圖／樂天桃猿提供）

河智媛也在網上掀起討論，一段她在簽名時被粉絲用「諧音哏」撩到大笑的影片瘋傳。智媛表示：「粉絲們為了中文還不太熟練的我準備了韓語，所以很感動。」看到許多以自己為主題的周邊商品也讓她直呼神奇。她還自曝私底下其實個性反差大，「私人場合，我更喜歡先開玩笑，因為喜歡大叔式搞笑，所以外號叫大叔。」

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河智媛, 岱縈, 樂天

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