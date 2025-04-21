吳可熙首奪香港國際電影節「大獎影后」　洛杉磯接到喜訊當場哭了

記者黃庠棻／台北報導

《灼人秘密》台灣實力派女演員吳可熙主演全新美國電影《藍色太陽宮》（Blue Sun Palace），風光征戰世界各地國際影展，繼坎城影展「國際影評人週」榮獲French Touch評審團獎之後，昨（20）日在第49屆香港國際電影節風光奪下「火鳥大獎」最佳女主角獎。

▲吳可熙憑藉《藍色太陽宮》獲香港國際電影節火鳥大獎最佳女主角獎。（圖／翻攝自香港國際電影節臉書）

正在美國洛杉磯準備參加上映宣傳活動的吳可熙，接到製片助理的越洋電話喜極而泣，希望把這個獎獻給所有在異鄉生活的朋友。

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▲吳可熙憑藉《藍色太陽宮》獲香港國際電影節火鳥大獎最佳女主角獎。（圖／CAA提供）



香港國際電影節「火鳥大獎」新秀電影競賽（華語）最佳女演員頒給《藍色太陽宮》的吳可熙及徐海鵬，以同一部片「雙影后」之姿獲獎，評審公開得獎理由是「這是一群蜷縮在他鄉生活的理想跟故事，他們演活了移民命運共體的滄桑、無力和漂泊，讓觀者更深陷連貫著女性被現實壓迫的世界，電影中兩人靈動的演繹缺一不可，獲得評審一致認可。」

▲吳可熙憑藉《藍色太陽宮》獲香港國際電影節火鳥大獎最佳女主角獎。（圖／CAA提供）



《藍色太陽宮》故事以紐約皇后區華人社區法拉盛的一家華裔移民經營的按摩院為背景，刻畫了一對男女因一場悲劇性事件而結緣的愛情故事。吳可熙以細膩自然的演技，將片中角色Amy身處逆境卻仍懷揣夢想的堅韌與掙扎刻畫得淋漓盡致。

▲吳可熙憑藉《藍色太陽宮》獲香港國際電影節火鳥大獎最佳女主角獎。（圖／Big Buddha Pictures & Field Trip Media提供）

為了深入詮釋移民群體的生活困境，吳可熙花時間待在華人社區生活，觀察並體驗當地人的日常點滴，精準掌握Amy的內心掙扎與孤獨的細節，使她的表演既真實動人又充滿力量，為影片的移民敘事注入了鮮活的生命力。

▲吳可熙憑藉《藍色太陽宮》獲香港國際電影節火鳥大獎最佳女主角獎。（圖／Big Buddha Pictures & Field Trip Media提供）



吳可熙坦言很開心與徐海鵬一同在香港電影節獲得影后，感謝《藍色太陽宮》導演曾佩裕、李康生、徐海鵬及所有劇組團隊的朋友，表示「這短短的18天在紐約的寒風刺骨中，用底片拍攝、因為熱愛電影創作而相聚在一起的過程，很令我難忘。」同時感謝經紀公司CAA及經理人的照顧，感謝父母、最想念的外婆以及親朋好友「是你們給我力量讓我繼續追夢。」

▲吳可熙（右）憑藉《藍色太陽宮》獲香港國際電影節火鳥大獎最佳女主角獎。（圖／CAA提供）



以《藍色太陽宮》首度在香港封后，吳可熙感謝評審們給她的鼓勵，讓她有勇氣繼續拍電影，也謝謝香港國際電影節給予機會，讓更多的觀眾朋友們能看到這部電影。她特別希望把這部電影及所詮釋的角色Amy獻給全世界很辛苦的在異鄉打拼生活的朋友們「希望你們並不孤單，所有的苦難或是傷痛都會過去，都能變成生命裡的養分，變成更好的自己。」



上個月剛結束《藍色太陽宮》在法國上映的行程，吳可熙4月初飛到美國紐約，出席該片在新導演新電影影展（New Directors New Films）的美國首映，更吸引到《因為愛你》奧斯卡最佳攝影提名艾德華拉赫曼（Edward Lachman）前來觀賞，狂讚拍得很好、演出很動人，甚至喜歡到二刷支持，映後留下來與吳可熙聊了好久，讓她相當受寵若驚，很榮幸受到大師的青睞。

▲《因為愛你》奧斯卡提名攝影大師艾德華拉赫曼（右2）特地到場觀賞《藍色太陽宮》。。（圖／CAA提供）



隨著《藍色太陽宮》本週五（25日）將在美國正式上映，吳可熙已經抵達美國洛杉磯，準備明天（22日）出席盛大的星光首映會，美籍導演曾佩裕聽到她在香港電影節風光封后，給她一個大擁抱，非常為她感到開心，兩人也期待未來有機會可以再合作。她週末又要飛回紐約，與李康生一起在紐約歷史悠久的Metrograph電影院出席座談，與美國觀眾正式見面。

▲吳可熙憑藉《藍色太陽宮》獲香港國際電影節火鳥大獎最佳女主角獎。（圖／CAA提供）



《藍色太陽宮》風光征戰世界各大國際影展，在坎城影展「國際影評人週」榮獲French Touch評審團獎，更入選釜山影展「亞洲電影之窗」單元、金馬影展等，如今吳可熙在香港電影節新秀電影競賽（華語）單元，與徐海鵬以「雙影后」拿下最佳女主角，未來她將繼續以精湛的演技、不懈的探索精神，在大銀幕上塑造多元且深刻的角色。《藍色太陽宮》將在4月30日在台上映。