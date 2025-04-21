港星為拔牙北上深圳！揭「驚人價差」直呼划算：5分鐘搞定

記者劉宛欣／綜合報導

香港男星林正峰近日上傳了一段vlog，分享了一段「港人北上拔牙」的親身經歷，影片標題為「就算是香港藝人也會來大陸做的事」，瞬間在網路上掀起討論。他坦言，為了省錢特地北上前往深圳拔牙，而這趟醫療行不僅花費低、效率高，更讓他直呼划算。

▲林正峰為了拔牙前往深圳。（圖／翻攝自林正峰Instagram）

根據林正峰在影片中所述，由於正在進行牙齒矯正療程，必須先拔牙，而在香港拔一顆普通牙齒費用為700至2500元港幣（約2932元台幣～10473元台幣），智齒更貴，一顆可能高達5000港幣（約20946元台幣），若須開刀更可能衝到8000港幣（約33514元台幣）。而他在深圳兩顆牙總共只花了人民幣630元（約台幣2806元），過程只需5至10分鐘。

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▲林正峰分析香港、深圳拔牙費用差異。（圖／翻攝自林正峰Instagram）

此前，林正峰曾在社群平台上發文吐露生活壓力，感嘆單靠藝人收入難以維生，外出打工單是交通費就花了兩條隧道費120元港幣（約502元台幣），加上每小時25港幣（約105元台幣）的停車費，4小時就得付出100港幣，午餐再加上其他支出，當天總花費接近300港幣（約1257元台幣），讓他直言生活費真的不便宜。

林正峰曾在多部TVB劇集亮相，包括《香港愛情故事》、《法證先鋒6》、《新聞女王》，他也曾坦言：「在香港當藝人會很有錢嗎？其實不是這樣的。」他強調藝人這份工作收入不穩定，光靠這份職業無法養活自己。