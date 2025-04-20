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Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沈重「認錯」鞠躬：對不起⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《惡緣》日前於Netflix一口氣上架6集，本劇全員都是惡人，痛快的復仇見證人性最黑暗、也最真實的一面。沒想到，官方突在20日公開一則道歉聲明，6位主演齊聚，臉色沈重致歉：「看完《惡緣》之後，對我們的惡行感到憤怒的觀眾朋友們，我們真心感到抱歉，對不起。」劇中惡人突然致歉，但下一秒醜態現形，達到滿滿宣傳效果，粉絲也笑虧「好好笑」、「道歉太真心了」。

▲▼Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位惡人表情沈重「認誤」鞠躬：對不起⋯。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼Netflix《惡緣》突發道歉聲明。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼Netflix《惡緣》突發道歉聲明。（圖／翻攝自Netflix）

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《惡緣》講述以「惡有惡報」為主題，6位主演朴海秀、申敏兒、李熙俊、金成均、李光洙、孔升妍強強飆戲，上演一齣精采的互鬥、廝殺戲份，劇情血腥又殘忍，把人性最邪惡的一面刻畫得淋漓盡致，每集都有精彩反轉令觀眾看得很過癮。

▲▼Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位惡人表情沈重「認誤」鞠躬：對不起⋯。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位惡人表情沈重「認誤」鞠躬：對不起⋯。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位惡人表情沈重「認誤」鞠躬：對不起⋯。（圖／翻攝自Netflix）

▲主演道歉完後，下一秒醜態現形，又開始怪別人。（圖／翻攝自Netflix）

劇裡每位都是「惡人」，沒想到，《惡緣》官方頻道圖在20日上傳一則道歉聲明，朴海秀沈重開口致歉：「看完《惡緣》之後，對我們的惡行感到憤怒的觀眾朋友們，我們真心感到抱歉，對不起。」但下一秒孔升妍抱怨李光洙撞到人就該報警，李光洙又指責朴海秀裝得一臉無辜，朴海秀再把矛頭指向李熙俊，每個人都有理由、每個人都沒真心反省，彷彿戲劇重新上演。

▲▼Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位惡人表情沈重「認誤」鞠躬：對不起⋯。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼申敏兒無奈，表情超好笑。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼申敏兒無奈，表情超好笑。（圖／翻攝自Netflix）

道歉聲明長達1分半，最後由申敏兒嘆了一口氣，痛罵：「這些人說到底都是壞人，只能說是惡緣。」5人在鏡頭前吵成一團，再次把《惡緣》精髓演出來，連道歉聲明都超精彩，再次掀起一陣追劇潮。

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