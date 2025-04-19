蔡健雅首登KKBOX風雲榜！　飆唱神曲《Beautiful Love》掀萬人大合唱

▲ 蔡健雅為第20屆KKBOX風雲榜打頭陣。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／高雄報導

第20屆KKBOX風雲榜演唱會，今晚（19日）於高雄巨蛋盛大登場，ETtoday同步於新聞雲APP、星光雲APP全程直播，播出最即時、最精彩的演出盛況，典禮由黃偉晉二度擔綱主持，首次登上KKBOX風雲榜舞台的金曲歌后蔡健雅，絕美化身「綻放女神」擔任開場嘉賓，以一襲知性白色長裙現身，搭配鋼琴獨奏〈Bloom Again〉，為演出拉開序幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 蔡健雅演唱經典情歌。（圖／記者黃克翔攝）



蔡健雅一連演唱〈善良的我們〉及插曲〈芬蘭距離〉，最後更驚喜獻唱經典情歌〈Beautiful Love〉，瞬間掀起全場大合唱，擔任本屆風雲大使的她也化身夢幻級「聲優」跨刀為四段串場的 VCR 獻聲，將過往經典曲目的歌詞融入，以溫暖嗓音柔聲向樂迷「聲情」告白貫串整場演場會，成為本屆最畫龍點睛的彩蛋。

受訪時談及接下來工作計畫，她笑說自己就是繼續過生活，「不斷地吸收接下來生命會給我的課題，希望可以學到新的東西。」蔡健雅表示自己目前最想學打麻將，更透露以前一開始看到蔡依林等人玩麻將，還有點嫌棄，「後來發現好像是時候要學一下。」

蔡健雅也坦言現階段已經無法再寫太過悲傷或太過甜蜜的歌，「有點不合邏輯，甜蜜已經過去了，現在就是真實的人生。」被問到感情狀態，她則低調避談笑說：「我有兩個寶貝貓咪，每天膩在一起。」本屆風雲榜以代表樂壇百花齊放的「綻放」為主題概念延伸，設計由「萌芽」、「生長」、「盛開」，到「綻放」共四大篇章，融合新舊經典推出4組限定共演組合及15段獨家表演內容以及驚喜彩蛋。

【 KKBOX風雲榜 鎖定ETtoday全程同步直播 】



《KKBOX風雲榜》播出資訊

播出日期: 2025.04.19（六）

播出時間: 18:00～21:30

播出平台: ETtoday｜新聞雲APP、星光雲APP

