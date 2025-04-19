ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳緗妮甜曬側身哺乳照　「女兒隨抓隨吸」羞認：很久沒穿內衣了

記者王靖淳／綜合報導

陳緗妮和歌手謝和弦2021年登記結婚，育有兩女Melody和Harmony，平時會在社群記錄家庭生活的她，最近發文曬出一張側身哺乳照，坦言為了方便餵奶，已經「很久很久沒穿內衣了。」貼文及照片曝光後不久，立即掀起討論。

▲▼陳緗妮（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

▲陳緗妮分享哺乳照。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

陳緗妮幽默表示，自己胸部較小，倒也不太需要擔心變形問題，反而可以在照顧女兒的同時減少束縛，讓哺乳過程更自在，「胸部小的好處，大概就是不用擔心變形的問題。」她以「小無尾熊寶寶」來形容二女兒黏人的狀態，透露對方現在終於可以慢慢學著自己躺著睡，讓她感到些微的喘息空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳緗妮（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

▲陳緗妮會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

談到育兒的日常，陳緗妮直言：「肩頸和腰這一年多來快廢了」，並透露每天都是無敵忙碌的節奏，幾乎沒有真正屬於自己的休息時間。不過她也坦言，現在才深刻體會到「生孩子果然還是趁早好」的重要性，同時也在文末感嘆：「不然體力快跟不上了。」貼文曝光後，除了吸引大批網友按讚之外，同時也紛紛留言「辛苦媽媽了」、「母愛很偉大」、「真心佩服親餵的媽媽。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

推薦閱讀

蘿莉塔「每天早上只喝咖啡」1年暴肥15kg！營養師揭1陷阱：容易胖肚子

蘿莉塔「每天早上只喝咖啡」1年暴肥15kg！營養師揭1陷阱：容易胖肚子

京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

「只坐商務艙」剛認識就攤牌！尪婚後才吐真實想法 林千又：沒退卻嗎

「只坐商務艙」剛認識就攤牌！尪婚後才吐真實想法 林千又：沒退卻嗎

當紅女星爆借酒裝瘋！撲180cm型男「伸手進私處撈來撈去」她全程目睹

當紅女星爆借酒裝瘋！撲180cm型男「伸手進私處撈來撈去」她全程目睹

他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞

他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞

本土劇女星「網交嫩師」被逼舌吻！他告白：每天性幻想妳　見面秒起生理反應

本土劇女星「網交嫩師」被逼舌吻！他告白：每天性幻想妳　見面秒起生理反應

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

賈靜雯19歲大女兒被拍「中空逛街」！解放低胸背心 穿短褲狂露鉛筆腿

賈靜雯19歲大女兒被拍「中空逛街」！解放低胸背心 穿短褲狂露鉛筆腿

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

孫生性騷案停工爆「進出酒家」　女友忙照顧病父氣炸：太令人失望

孫生性騷案停工爆「進出酒家」　女友忙照顧病父氣炸：太令人失望

孫生被爆上酒店發聲了！　崩潰認「每天都在哭」還原真相：一直自責

孫生被爆上酒店發聲了！　崩潰認「每天都在哭」還原真相：一直自責

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿莉塔「每天早上只喝咖啡」1年暴肥15kg！營養師揭1陷阱：容易胖肚子

京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

「只坐商務艙」剛認識就攤牌！尪婚後才吐真實想法 林千又：沒退卻嗎

當紅女星爆借酒裝瘋！撲180cm型男「伸手進私處撈來撈去」她全程目睹

他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞

本土劇女星「網交嫩師」被逼舌吻！他告白：每天性幻想妳　見面秒起生理反應

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

賈靜雯19歲大女兒被拍「中空逛街」！解放低胸背心 穿短褲狂露鉛筆腿

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳緗妮, 謝和弦

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 愷樂曬育兒照「被敲碗復出賺奶粉錢」　鬆口31字回應了
  2. 超猛拼盤+1！泰民、DAY6等4組大咖齊聚 　6月林口體育館嗨唱2.5小時
  3. 陳緗妮甜曬側身哺乳照　「女兒隨抓隨吸」羞認：很久沒穿內衣了
  4. Lady Gaga實力太鬼！Coachella突遇「放送事故」秒救場　網讚：真的開全麥
  5. 王彩樺才認進廠維修「健康疑亮紅燈」！　突PO吊點滴照近況曝光
  6. 黃豪平PO雙眼紅腫照：還活著！　「不捨好友天殘離世」曝近況
  7. 超人氣偶像櫻坂46現蹤台北公園！　試用「復健神器」全員好嗨：沒被認出來～
  8. 鋼琴女神遭酸「胸臀是假的」喊告！　宣戰酸民：刪帳號也會找到你
  9. 河智媛「樂天三本柱」性感合體　「黑絲襪破掉忘記腳痛」
  10. 「新一代BL男神」是林葉亭25歲帥兒！西門町對戲被拍 嘟嘴洩曖昧情

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366