陳緗妮甜曬側身哺乳照　「女兒隨抓隨吸」羞認：很久沒穿內衣了

記者王靖淳／綜合報導

陳緗妮和歌手謝和弦2021年登記結婚，育有兩女Melody和Harmony，平時會在社群記錄家庭生活的她，最近發文曬出一張側身哺乳照，坦言為了方便餵奶，已經「很久很久沒穿內衣了。」貼文及照片曝光後不久，立即掀起討論。

▲陳緗妮分享哺乳照。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

陳緗妮幽默表示，自己胸部較小，倒也不太需要擔心變形問題，反而可以在照顧女兒的同時減少束縛，讓哺乳過程更自在，「胸部小的好處，大概就是不用擔心變形的問題。」她以「小無尾熊寶寶」來形容二女兒黏人的狀態，透露對方現在終於可以慢慢學著自己躺著睡，讓她感到些微的喘息空間。

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▲陳緗妮會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

談到育兒的日常，陳緗妮直言：「肩頸和腰這一年多來快廢了」，並透露每天都是無敵忙碌的節奏，幾乎沒有真正屬於自己的休息時間。不過她也坦言，現在才深刻體會到「生孩子果然還是趁早好」的重要性，同時也在文末感嘆：「不然體力快跟不上了。」貼文曝光後，除了吸引大批網友按讚之外，同時也紛紛留言「辛苦媽媽了」、「母愛很偉大」、「真心佩服親餵的媽媽。」