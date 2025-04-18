天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

記者王靖淳／綜合報導

單口喜劇演員「天殘」昨（17）日被發現陳屍公寓頂樓，詳細死因有待釐清，當晚IG預設排程發文「好的前任應該像死了一樣」，引發外界關注，就連生前曾上博恩YouTube節目分享戀愛腦故事的片段，如今也遭網友翻出來討論。

▲天殘生前分享戀愛腦故事。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）



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節目中，天殘分享過去一段未被承認的感情經歷，她透露，自己從高中一年級起，和一位喜歡的男生展開曖昧關係長達多年，期間兩人維持性關係但從未正式交往。她表示，即使男方持續和其他女生發生關係，她也選擇不離不棄，甚至甘願為了對方付出金錢、時間與情感，「我都沒有離開他，我很喜歡那個男的，出去都是我出錢。」

▲天殘抱怨喜歡的男生不承認她是他女友。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

天殘透露，男方的生活圈她了如指掌，連國中老師、朋友都認識，甚至多次在深夜悄悄到男方家過夜，再於隔天無聲無息地離開。然而對方卻從未公開承認兩人關係，讓她始終處在無名份的狀態，「他不願承認我是他女朋友。」為此，博恩聽完後忍不住驚呼：「我覺得很衝擊欸，我一直以為妳是個很有自信的女性，會有這種行為不是啊！這樣很卑微。」

▲博恩認為天殘很卑微。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

事實上，天殘被發現身亡的當天正是她的生日，事後的IG排程發文不僅引發熱議，更讓網友挖出5線索瘋猜她與賀瓏交往。有網友發文指出，賀瓏喜歡瘋女人、賀瓏的「高職女生」與天殘描述的高中生活有80%吻合、賀瓏與天殘一起開麻辣燙店、還有天殘將男友代稱「阿狗」等。再加上，東區德在其Podcast節目中也曾爆料，在展場外目睹兩人親密互動，並在節目中直接指出這對情侶正是賀瓏與天殘。此消息一出，掀起討論。