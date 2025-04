又是高雄！頂流才子LAUV宣布「二度港都開唱」　TWICE也欽點合作

記者蕭采薇/台北報導

美國頂流音樂才子LAUV,以一曲《I Like Me Better》迅速竄紅,並曾與TWICE合作,近日宣布將於5月28日在高雄流行音樂中心舉行全新巡演《Lauv's I Love You, Mean It Tour》。去年在台北場次創下秒殺紀錄,如今再度回歸,讓粉絲們引頸期盼。

▲LAUV將二度在高雄開唱。(圖/Live Nation Taiwan提供)

LAUV的創作才華不斷爆發,經典曲目《I Like Me Better》全球收聽次數突破20億。他興奮地表示:「我們未來還有更多音樂、更多快樂時光、還有更多的愛要一起分享。」這次巡演不僅帶來滿滿的愛,還特別推出升級VIP體驗,讓粉絲能更近距離接觸偶像。

出生於美國加州的LAUV,以其浪漫細膩的音樂風格吸引了全球樂迷。自14歲開始創作,他的音樂作品如《Mean It》、《Paris in the Rain》等皆廣受歡迎。LAUV也曾與BTS、LANY、DJ Snake等大咖合作,更為皮克斯電影《元素方城市》創作主題曲。

LAUV在音樂上的卓越表現,加上私下靦腆俏皮的個性,使他成為樂壇的亮眼新星。LAUV將於5月28日在高雄流行音樂中心開唱,門票將於4月23日開放Live Nation Taiwan會員搶先購票,並於4月24日全面開賣。