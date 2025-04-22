小孟老師／4月22日星座運勢　射手座遭上司刁難要當心

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：小人自食惡果
感情：寒暄問暖關心
財運：多花費於家庭
幸運色：草綠色
貴人：射手
小人：巨蟹
工作：化解工作危機
感情：真情不需多言
財運：正偏財運提升
幸運色：海藍色
貴人：金牛
小人：天秤
工作：較無工作熱忱
感情：需要增加互動
財運：較無他人建議
幸運色：奶茶色
貴人：牡羊
小人：天蠍
【土象星座】
工作：逐漸上了軌道
感情：贏得對方歡心
財運：不可操之過急
幸運色：金箔色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：盡量放下執念
感情：避免口角衝突
財運：以平常心理財
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：射手
工作：正視實際問題
感情：慢慢培養情感
財運：適合小額投資
幸運色：香檳色
貴人：獅子
小人：處女
【水象星座】
工作：圓滿每個環節
感情：順利取得平衡
財運：恐有金錢損失
幸運色：橡木色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：績效維持良好
感情：要以智慧相處
財運：找尋投資商品
幸運色：深棕色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
工作：多與同仁熱絡
感情：放下自尊溝通
財運：和氣才可生財
幸運色：深紫色
貴人：雙魚
小人：雙子
【火象星座】
工作：持續推動合作
感情：放下對錯糾結
財運：業務源源不絕
幸運色：淡粉色
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：工作認真負責
感情：理解真實想法
財運：接受眼前損益
幸運色：鐵灰色
貴人：天秤
小人：牡羊
工作：遇到上司刁難
感情：共同面對生活
財運：有失理智決策
幸運色：石榴色
貴人：天蠍
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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