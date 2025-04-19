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《臥底高中》獲封韓版《逃學威龍》　徐康俊回歸小銀幕大秀精壯身材

文／人物誌

韓國MBC金土連續劇《臥底高中》，由《真劍勝負》林永彬編劇、《夜晚盛開的花》崔正仁導演攜手，打造融合懸疑、動作、校園喜劇的人氣韓劇，集結《迷網追兇》徐康俊、《現在開始是Showtime！》秦基周、《地獄公使》金新綠，自2025年2月播出以後，瞬間收視最高達到10.3%、平均也有5%以上的好表現。

劇集講述在私立名校「炳文高中」內，據傳藏有價值8000億韓元、原本作為開國基金的金條，為了奪回國有財產，國情院王牌特工鄭海成（徐康俊飾）化身高中生，臥底進入校內打聽情報。炳文高中約聘教師吳秀雅（秦基周飾），對教職充滿熱忱，卻因資淺而屢遭不平對待；本就心煩意亂的她，未料轉學生鄭海成一到班級，便把班上弄得雞犬不寧，令秀雅的處境變得更為艱辛。

▲《臥底高中》為徐康俊退伍後回歸首部作品。（圖／MBC，下同）

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睽違三年再次回到小銀幕，徐康俊大秀精壯身材

徐康俊於2023年5月退伍，《臥底高中》作為回歸首部作品，徐康俊跳脫以往花美男的形象，為觀眾帶來歷經鍛鍊後的健壯身材，換穿校服的幾個畫面，相信就算看到最後結局，仍然會對那些畫面難以忘懷；現年31歲的他，劇中制服無法遮掩超齡的身材，面容也略帶幾分違和感，但就是這份違和感，讓劇情帶有幾分荒謬的詼諧。

徐康俊曾表示「這是一部將喜劇、動作、浪漫、犯罪，諸多種類完美結合的電視劇，雖然表面上看起來很輕鬆，但它是一部能讓人思考的電視劇。」作為回歸作品，在不同面向都要能帶來完美的表現，對徐康俊來說相信也是一大挑戰。部分韓國網友對於劇情走向、焦點的模糊抱有微詞，但作為輕鬆好嗑的動作爽劇，其實表現已是相當不錯。

以幽默情節刻畫校園問題，金新綠喪心病狂演出大獲好評

情報員回到學校進行臥底，華人劇迷常會聯想到經典港片《逃學威龍》，不過二者故事仍是截然不同的。《臥底高中》以幽默方式呈現校園問題，從權勢暴力、校園暴力、內部貪污等，像是劇集前段海成遭遇校園暴力，最後運用國情院學得的技巧化險為夷，讓該劇不只是單純帶來歡笑的喜劇，結合解謎元素與復仇情節，各方面都能滿足劇迷的期待。

全劇最大的亮點，除了男女主角之外，資深演員金新綠、「IZ*ONE」成員金玟周演出的母女檔更是令人感到驚艷，尤其金新綠飾演為權勢沖昏頭的理事長，從詭譎多謀到喪失理智，但仍然不改原本對女兒的愛，精湛的演使劇迷觀劇過程感到滿滿的壓迫感。《臥底高中》全劇共12集，台灣觀眾可由friDay影音進行收視。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌, 韓劇, 臥底高中, 徐康俊, 金新綠

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