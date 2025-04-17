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《黑澀會》米奇32週零孕吐　照鏡驚覺變漂亮：懷孕好幸福

記者王靖淳／綜合報導

女星黃鈺文（米奇）自節目《我愛黑澀會》出身，在2023年大方認愛外國男友，並在隔年12月宣布懷孕，事後更舉辦性別派對透露寶寶是男生。最近她在Threads發文分享懷孕32週的心情，坦言雖然迫不及待想與寶寶見面，但目前更享受孕期帶來的動與轉變，「最後不知道有沒有孕媽媽跟我一樣，照鏡子的時候覺得自己變美了？」

▲▼黃鈺文。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

▲黃鈺文去年12月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

黃鈺文形容，懷孕的時間是「人生終於可以無罪惡感地慢下來，感受生命中的小幸福。」她更感謝肚中的寶寶是「天使寶寶」，讓她整個孕期沒孕吐、不挑食，還能輕鬆到處走動。她分享，每次感受到寶寶從肚子裡傳來節奏規律的震動時，就像小鼓輕輕敲響，讓她不禁感到可愛又溫馨，「因為聽說那個代表寶寶在打嗝，可能是喝太多羊水或練習呼吸的一種。」

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▲黃鈺文去年宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲黃鈺文會在社群分享孕期生活。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

除了身體上的改變，黃鈺文也提到心境與家庭的轉變。她透露，老公是業務性質的工作，所以當對方努力完成簽約、成功接下一筆生意時，她總會開心地說：「太好了，我們賺到了寶寶床的獎金！」同時也感性表示，懷孕的這段時間，還讓兩人都想一起努力讓未來過上更好的生活。

▲▼黃鈺文。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

▲黃鈺文分享懷孕32週心情。（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）

最後，黃鈺文不忘幽默地分享自己的「孕期自戀」，笑稱自己照鏡子時竟覺得自己變漂亮了。她坦言，過去總會被臉上的小瑕疵困擾，但現在的她更看重整體感受，覺得鏡中的自己好棒、好勇敢，也好幸運。為此她感性表示：「雖然不知道未來人生會怎樣，但是覺得懷孕這段時光真的好幸福。」

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黃鈺文, 米奇, 我愛黑澀會, 懷孕, 結婚

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