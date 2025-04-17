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廖家儀豪門尪腦出血！　頭痛持續2週「好像有人在咬腦」急診緊急手術

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女星廖家儀17日發長文透露，在太古集團任職的老公陳世傑因發生腦出血，急診後已經接受緊急手術。她透露老公過去兩週幾乎天天喊頭痛，血壓卻始終正常，形容痛到「好像有人在咬他的腦」，原本安排下週檢查，但她見狀不對勁，堅持帶他掛急診，才發現腦出血（SDH）。

▲▼廖家儀老公急診發現腦出血緊急手術。（圖／翻攝自臉書）

▲廖家儀老公急診發現腦出血緊急手術。（圖／翻攝自臉書）

廖家儀回憶，前天晚上陪丈夫去急診，才發現是腦出血，感慨「原來跌倒可以這麼嚴重」。照完CT後，醫院便不允許先生離開，凌晨3點緊急救護車轉院，隔天隨即動刀引流腦內積血。事後才發現，這竟是兩個月前騎腳踏車跌倒留下的後遺症，「原來頭痛可以這麼嚴重…是慢慢地開始滲血出來，變成了大面積的腦出血。」所幸手術順利，目前先生意識清醒，雖剃光頭髮、頭部開了兩個洞，但命保住了，「重新長頭髮就好了，命還在。」

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同時廖家儀也特別向馬偕醫院急診與手術團隊表達深深感謝，提及急診醫護人員半夜輪值仍細心照料，讓她深受感動。她感性說道：「我想哭，但不能哭，因為我是3個孩子的娘，只有面對事情、解決問題。」最後她也藉此呼籲大眾，「請隨時關心自己的身體，不要輕忽任何的頭痛警示。」這段突如其來的經歷，讓她感念生命脆弱，也更加珍惜家人健康與醫護的辛勞。


【廖家儀臉書全文】

謝謝大家的關心，老公正在恢復中
就在前天晚上，去急診檢查出來的
腦出血.. SDH .. (原來跌倒可以這麼嚴重）
我老公在這兩個禮拜以來，每天一直不停的喊頭痛。
量血壓也都是在正常範圍
可是他說痛到好像有人在咬他的腦一樣
本來已經安排了要照 CT MRI
無奈機器排程的時間太久要到下星期
我看到他已經連續兩天都抱著頭痛到睡著
覺得不太對勁，堅持要他到醫院急診報到
果然！照完了CT以後。
醫院人員不允許他離開
要必須躺在床上休息觀察..
就在半夜三點鐘，終於順利坐救護車轉院
….第二天馬上動手術
幸好有即時將血引流出來
原來已經是大面積的顱內出血
原來頭痛可以這麼嚴重。
原來回想應該是兩個月前騎腳踏車的後遺症。
當時老公覺得只是家常便飯的跌倒
沒想到後遺症卻在兩個月後爆發
是慢慢地開始滲血出來
變成了大面積的 腦出血
謝謝大家的關心。
謝謝馬偕醫院急診室的人細心的照顧
也謝謝淡水馬偕所有的醫療團隊細心的護理。
真的非常的，感謝…
現在老公甦醒的時間是我最難熬的時候
只有我一個人真的突然變得好緊張⋯⋯害怕
我就不斷地禱告⋯⋯平安
老公醒來的時候告訴我
把裡面的積血排出來就沒事了
我想哭，但是不能哭
因為我是三個孩子的娘！
只有面對事情解決！
目前老公已經在普通病房休息。
請大家勿擔心。
老公說只是頭上開了兩個洞
頭髮全部都剃光光
重新長頭髮就好了，命還在
在這個過程當中，護理人員真的好辛苦。
我看到急診室的忙碌，醫護人員的耐心問診及護理。
而且是在半夜.. 急診室好忙
沒有任何時間懈怠
只有急急忙忙檢查治療
深深的跟你們一鞠躬！
感謝救命⋯⋯感謝主 Amen
所有的醫療人員辛苦你們了
謝謝你們
謝謝馬偕醫院
謝謝黃文傑主任（副院長）
謝謝陳旭照 主治醫師
謝謝徐媺涵 好姊姊
謝謝張聖芬 好姊姊
謝謝李嬥瑄 好姊姊
謝謝王永慧 好姊妹

感恩⋯⋯一切都是最好的安排Amen
在這邊也順便藉此提醒大家
請隨時關心自己的身體
不要輕忽任何的頭痛警示

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