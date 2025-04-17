黃小琥自爆「被綁架30年」不忍了！　突「大血崩」浸濕褲硬撐開唱

▲黃小琥6月將開唱。（圖／大大娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

黃小琥闊別七年日前宣布將舉辦《黃小琥 2025 琥·嚮 世界巡迴演唱會》 ，6月21日於台北流行音樂中心、7月5日於高雄流行音樂中心開唱，昨（16日）更宣布將於台中惠蓀堂加場，不過受訪時她坦言本來不想加場，「年紀也到了一個程度，不需要再做什麼業績，要衝5場、10場、20場，我不需要了。」黃小琥透露過往被「業績」綁架30年，卻輕忽身體狀況，曾在拉斯維加斯表演時大血崩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黃小琥曾在演出時大血崩。（圖／大大娛樂提供）



黃小琥透露曾在拉斯維加斯的演出上血崩，「我以為是一般的經血，唱到一半，突然助理說，妳褲子後面（有血），妳趕快墊衛生棉，殊不知衛生棉都墊不了，還好我帶了薄外套，先完成秀再說。」也因為更年期症狀，身體會腫，更出現骨質疏鬆症，還曾被嘲諷：「現在是論斤賣。」她坦言自己當時工作量太大、被業績壓得喘不過氣，也因此疏忽健康，後續花了很多時間諮詢、運動、吃保健食品才好轉，也讓她變得不再像以前一樣被業績綁架，有好長一段時間都不再接工作。

她坦言經歷分手德國男友、疫情、合作夥伴離開，家庭事業一下子全空掉，曾陷入重大低潮，還得靠藥物輔助睡眠，更一度有人群恐懼症，「但這3、4年都有零星的演出，透過這些演出，讓自己慢慢找回在舞台上的熱情和狀況。」最近也已從低潮的黑洞再度爬出來，「那就再回歸舞台吧！」更霸氣喊話：「真正的、全新的黃小琥2.0回來了！」

黃小琥在2019年分手交往10年的德國籍男友，她表示自己不想再談感情，「我現在只愛我自己，把自己照顧好。」雖然坦言喜歡聊得來、看順眼的對象，「但我不強求，我寧願一個人孤獨寂寞，也不願在關係裡委屈求全。」黃小琥不諱言和前男友還是朋友，當年分手原因也正是自己太忙、長時間不在家，被問及2人是否有復合機會？她苦笑：「人家已經有女朋友了。」