廣末涼子獲釋走人「搭車是租的」！　車上黃色貼紙被認出歸還地點

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子16日獲釋濱松西警察署，結束8天羈押拘留所的日子。而她鞠躬謝罪後搭車離開，不僅被拍到坐在車內露出燦爛笑容，日網發現乘坐的車子是租來的，車子還貼著租車公司的貼紙。

▲廣末涼子搭車離開警署，被發現車子是租的。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，廣末涼子是在今天早上6點20分獲釋，身穿黑色套裝，走出濱松西警察署面容憔悴，疑似因為哭泣，眼睛周圍略顯腫脹，然而上車後又被發現笑到露出白牙，表情前後差別頗大。此外，她獲釋畫面被電視台全程轉播，網友還發現其搭乘的黑色廂型車，車子貼著「Times Car」的貼紙，加上車牌是關東所發，推測來接她的兩位男性友人，長途開車前來接她離開。

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▲網友發現廣末涼子搭乘車輛，貼著黃色貼紙顯示來自租車公司。（圖／翻攝自X）

而日網有人根據該輛車子的車牌，找到了北關東一家私鐵車站附近的租車站點，推測是車子的「歸還處」。

▲網友根據車牌推測車子歸還地點。（圖／翻攝自X）

在此之前，廣末涼子曾被質疑為何自行駕車往返奈良工作與東京的住處，而不是與經紀人搭乘大眾交通工具。由於她與經紀人新幹線等交通工具往返，若再加上商務車廂（Green Car），將會花費8至9萬日幣（約台幣1.8萬到2萬元），但若改成開車，只需高速公路過路費和汽油費，合計3至4萬日幣（約台幣1.3萬至1.4萬元），疑似為了省錢趕行程。她此次發生車禍意外，經濟狀況也受到外界關注。