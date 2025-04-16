黃豪平求診精神科遇陷阱！　醫生竟推銷道場要繳「數萬平安金」

記者葉文正／台北報導

YouTuber錫蘭以影片揭露身心靈課程內幕，引起社會廣泛討論，黃豪平主持節目時也特別邀請曾入選金馬影展「台灣製造」單元的導演廖哲毅分享他參與身心靈團體的真實經驗。節目中，黃豪平自曝年輕時曾因當兵前壓力巨大而求診精神科，卻意外遇上「推銷道場」的醫師，還要求他繳交平安金，黃豪平說:「當時醫生突然建議我去某個道場『休息』，聲稱不收費，但卻要求我支付數萬元『平安金』。」

▲導演廖哲毅（左）曝台大菁英遭身心靈課程迷惑。（圖／節目提供）

黃豪平氣憤的表示會來看診的人可能都是心靈脆弱的，更何況是「醫生的建議」更容易聽信，黃豪平說: 「我醒得快就離開了，但其他沒醒過來的人呢？會不會真的一筆筆平安金就這樣付下去？」他感慨，這經驗讓他意識到，有些機構利用已經很脆弱心靈在從旁施壓或遊說，可能就會讓人不知不覺付出更多，最後是靠運動走出焦慮。

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▲黃豪平談自身經歷。（圖／節目提供）

接著，廖哲毅也分享2019年因網路感情詐騙陷入低谷時，參加台大學妹創辦的「能量學院」，廖哲毅說:「我到現場像進走進甄嬛傳現場，布置混搭中西風，教主出來時還會有人喊『教主到』，我學妹還低頭行禮。」對於「台大」學生也會相信這樣的課程，廖哲毅表示在裡面甚至還是社會顯達或藝人。

廖哲毅進一步批評，這類課程最令人震驚的是，當學員無法支付高額費用時，竟被要求「去借錢」，美其名為對自我的決心。最後黃豪平也強調，真正能陪伴人走出低潮、走向成長的，絕非打擊個人自尊與價值的團體或話術，心靈已脆弱時，還持續打碎你的人，絕不是關心你的人。