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8年沒拍片！羅志祥重出電影江湖　《角頭》宇宙新片悄露臉

圖文／鏡週刊

羅志祥（小豬）日前自曝媽媽罹患阿茲海默症已2、3年，事母至孝的他對隱瞞病情多時也很難為。除了家事讓人震驚，他的演藝事業近期也出現新契機，向來很少演出電影的他，將在《角頭》班底的打造下推出新片。

【獨家】【小豬拍新片】重出電影江湖　羅志祥《角頭》新戲悄露臉

▲羅志祥今年唱完跨年後，馬上進入電影前置作業。（圖／翻攝自羅志祥IG／鏡週刊）

羅志祥的電影作品不多，近10年參演最受矚目的都是周星馳的大作如《西遊．降魔篇》《美人魚》，8年沒拍片的他，幾乎沒有其他影視作品，今年終於再度跨出一大步，將與《角頭》班底合作，演出網紅題材電影，和新人詹子萱搭檔演出。

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【獨家】【小豬拍新片】重出電影江湖　羅志祥《角頭》新戲悄露臉

▲詹子萱傳出是羅志祥新片《我的網紅女兒》女主角。（圖／鏡週刊）

讀劇影片　驚見小豬露出

日前《角頭》出品人張威縯在社群分享了新作品讀劇的影片，上面寫「演員讀本好像比讀書認真」，仔細一看，在場演員除了《角頭》王識賢、懷秋、白吉勝之外，竟出現羅志祥，綽號宏哥的出品人還透露該片已經開始進行了，讓網友紛紛猜測羅志祥要加入「角頭宇宙」，為「角頭」系列增添新血。

【獨家】【小豬拍新片】重出電影江湖　羅志祥《角頭》新戲悄露臉

▲《角頭》出品人張威縯在社群分享新片讀劇會，驚現羅志祥（右）在列。（圖／翻攝自張威縯Threads／鏡週刊）

【獨家】【小豬拍新片】重出電影江湖　羅志祥《角頭》新戲悄露臉

▲去年底張威縯（右）就曾po出和羅志祥（左）合影透露合作意願。（圖／翻攝自張威縯IG／鏡週刊）

其實之前角頭文創曾在官方粉絲團發布今年計畫是投資拍攝恐怖片《符仔仙》，將由李屏賓監製，姚宏易編劇，不過據知情人士透露，低調搶先進行的是張威縯兒女張芷瑄、張益誠以及浪LIVE共同出品的《我的網紅女兒》，由轉行幕後的黃騰浩擔任監製，集結親情、黑幫、網紅等元素，打造不同的角頭題材。

《我的網紅女兒》劇情描述出獄的黑道大哥王識賢要和網紅女兒詹子萱重新展開生活，碰上了一心想在江湖占有一席之地的饒舌歌手，對黑道大哥女兒展開熱烈追求，更生人老大想洗白享天倫卻碰上難題，有不少喜劇元素穿插其中。

【獨家】【小豬拍新片】重出電影江湖　羅志祥《角頭》新戲悄露臉

▲電影《角頭—大橋頭》是影集剪成電影版，也破了2億元票房。（圖／鏡週刊）

懇請包涵　母親記憶混淆

5年前羅志祥因感情糾紛沉寂多時，復出後除了開唱，也擔任選秀導師、上綜藝實境，只是他透露母親罹患阿茲海默症已3年，等於和他復出時間點差不多，顯然他復出同時，也一直承擔著最愛的母親罹病帶來的壓力。

【獨家】【小豬拍新片】重出電影江湖　羅志祥《角頭》新戲悄露臉

▲羅志祥（右）爆出媽媽（左）罹患阿茲海默症已3年。（圖／翻攝自羅志祥臉書／鏡週刊）

羅志祥說，原本想一直隱瞞下去，但身邊不少朋友遇見羅媽媽言談有異，他選擇公開母親病情，也希望未來若媽媽帶來什麼困擾，請大家多包涵。

羅媽目前已經對時間地點開始記憶混淆，沒去過的地方覺得來過，去過的地方感到陌生，腦袋每天彷彿按下重啟鍵，因此羅志祥帶著她去夏威夷，也是他們和已故的爸爸最後一次共同旅行的地方，「這裡的回憶，能讓媽媽稍微激動，有點感覺。」該篇文有25萬人按讚，5千多人留言給他加油打氣。

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