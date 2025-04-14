阿滴飛日本就醫「治療35年隱疾」！被拍四肢包紮成木乃伊：住院休養

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber阿滴2018年首度坦言自從國小開始，異位性皮膚炎便纏著他不放，皮膚會發癢、流血、甚至流出體液，不只身體不舒服，心理上也變得越來越自卑。事隔7年，他14日在社群網站透露，最近返回之前去過的日本醫院，「住院休養一陣子治療我的異膚。」

▲▼阿滴飛去日本治療異位性皮膚炎。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）



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阿滴在Instagram限時動態表示，這趟日本行帶了媽媽一起出發，原因是對方的異位性皮膚炎最近同樣症狀加劇。照片中，可以看到媽媽面帶笑容，看起來精神尚可，他則以表情貼圖遮住自己的面容。

▲阿滴和媽媽都有異位性皮膚炎。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）



此外，阿滴還PO出醫院裡的「石頭浴」設備，他每天必須泡兩次，幫助全身出汗，讓異位性皮膚炎的傷口軟化並癒合。泡完後塗上院方特製的藥膏，「然後包紮成木乃伊，到隔天早上再拆掉洗澡。」

▲阿滴分享治療完的照片。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）



最後，阿滴有感而發地說這並非業配，之所以想分享是因為當地的治療方式對他而言很有效。有鑑於以前的介紹影片幫助到不少病友，「所以想繼續分享給其他同病相憐的病友。」

▲阿滴解釋分享原因。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）