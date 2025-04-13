THE BOYZ善旴突飆：我的AirPods！　大前輩Nana開罵「這行為哪學的^^」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男團THE BOYZ成員善旴日前因一則影片引起爭議，他在進入電梯時AirPods突然掉落，只見他站在原地大吼「我的AirPods」，隨後保鑣便馬上幫他撿起來，短短15秒的內容遭到批評態度，就連大前輩Nana都留言「這該罵罵了」，怎料，大批粉絲進攻Nana的社群網站。對此，Nana再度於13日開口解釋根本不知道影片裡的人是誰，只覺得影片裡的人看起來很沒禮貌，最後回嗆「這行為是哪學來的^^」，再度掀起正反議論。

▲Nana曾在THE BOYZ善旴影片下方留言「該罵罵了」。（圖／翻攝自YouTube、Nana IG）



善旴近日遭曝光一則大吼「我的AirPods」影片，在眾目睽睽之下，他單手接過保鑣撿起的耳機，且疑似沒有說「謝謝」，令網友震驚不已，就連Nana都忍不住留言表示「這該罵罵了」。隨著爭議越演越烈，他後來透過粉絲付費平台致歉，「大家都在說『AirPods』的事情，我想說那是什麼呀，找了一下影片，確實看起來很像是我沒問好，態度沒禮貌地接過耳機。」

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▲▼THE BOYZ善旴站在原地等保鑣撿AirPods，且疑似沒有致謝，連個鞠躬都沒有，被指為沒禮貌。（圖／翻攝自YouTube）



善旴解釋其實當下有說「謝謝」，而他突然「吼」一聲的原因，主要是當時不知道是什麼東西掉了，慌亂尋找之際，才發現是耳機，因此直覺反應地大喊了「我的AirPods」，他解釋雖然影片裡他站得直直地、單手接過耳機，看起來很沒禮貌，但事後都有跟保鑣們說謝謝。他更表示，平時就連在錄製音樂節目時，看到清潔人員都會問好「您好」，未來會注意舉動，不再讓類似冤枉的事情發生。

然而，善旴吼保鑣一事延燒出案外案，前輩Nana在他的影片下方留言「這該罵罵了」，卻遭到THE BOYZ粉絲大舉入侵砲轟要她道歉。Nana於13日首度發聲無奈表示「我在我的IG看到大批網友叫我道歉的留言嚇到了，我不是刻意留言使其變成新聞議題，但沒想到事情好像有點鬧大了，讓我有點在意。」

▲大前輩Nana遭粉絲湧入攻擊，她13日正面回應，韓媒多家跟進報導。（圖／翻攝自Nana IG）



Nana直球回應「只用一則短短的影片去判斷那個人是不對的，但是，他的行為看起來很沒禮貌，而該影片讓我有不少的衝擊，所以先撇開他的話與行為，我只是覺得那樣的舉動不對，才在那個下面留言『該罵罵了』，那就只是我的心情而已。」

Nana針對影片再次說明，「他看著掉落的AirPods並說『我的AirPods』，聲音大到大家都聽得到，對吧？就距離幾步而已，眼睛卻直直盯著那裡，一步也不動，是要叫誰撿來呢？他是處於無法動彈的狀況嗎？甚至搞不好年紀都比你大，卻只是因為他是保鑣（就必須撿）嗎？所以他（保鑣）就要成為你的手跟腳嗎？還是你本人自己弄掉的東西，它會自己長腳走回來呢？不是的，我沒有那樣解讀這個影片，也有可能是我看錯了，畢竟任何人都有可能在某些情況下被誤會。」

於是，Nana反覆看了好幾次影片，但最終得出結論，「我不知道他是誰，但如果我身邊有這樣子的人，我也會像現在一樣告誡他『該罵罵你了』，並再加上一句『這行為是哪學來的^^？』」，Nana的回覆戰力十足，雖是在粉絲付費平台發文，但議題升溫到多家韓媒跟進報導。