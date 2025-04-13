牧森《刺心切骨》全白擊劍服帥出新高度　練出興趣參加職業級比賽

記者蕭采薇／台北報導

因《影后》受到矚目的人氣男星牧森，躍升為新生代戲劇男神，剛演完八場舞台劇《毛皮瑪利》的他，馬不停蹄地投入新劇組電視電影《大仙尪仔》的拍攝以及即將在4月18上映的《刺心切骨》宣傳。牧森近日也在社群媒體PO出許多穿著擊劍服的花絮帥照，原來他真的練出興趣。

▲《刺心切骨》牧森飾演擊劍隊隊員，認真與教練討論細節。（圖／周子娛樂提供）

牧森在電影《刺心切骨》中飾演擊劍選手，近日於IG上PO出許多當時拍攝電影的花絮照片，可看見身材高大的牧森，穿上全白的劍服、劍褲，專心的與教練討論著。事實上為了拍攝電影，牧森在擊劍運動上吃盡了苦頭，並全心投入練習，牧森透露：「就是每天一直練習，練到生活中遇到長條物的東西都會想拿起來練，如雨傘、樹枝、掃把等。走在斑馬線上，時不時就會練習腳步。到後來導演跟教練覺得我打得不錯，甚至建議我去比賽。」

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▲牧森因電影練擊劍練出興趣，參加職業級比賽。（圖／周子娛樂提供）

於是牧森真的在殺青後報名了擊劍錦標賽，爸爸媽媽跟劇組同仁都到場幫牧森加油，最後打進了複賽，後來遇到全台第四強的選手而沒能成功晉級。牧森說：「雖止步於此，但有這樣學習新技能的機會，整趟旅程很舒服很過癮，不留遺憾，比賽當天又剛好是我爸爸的生日，是無比值得紀念的一天。」

▲《刺心切骨》牧森被香港影評讚，是全片唯一治癒的角色。（圖／周子娛樂提供）

《刺心切骨》3月已在香港上映，新加坡導演劉慧伶也在IG發文表示，「參加了好多國際影展與國外的宣傳，發現全世界的觀眾都愛上了牧森，他出現的場，哪裡的觀眾都會哈哈大笑。」牧森對於影迷及導演的反饋，害羞的說：「很開心，常常覺得拍攝當下遇到的人事物及狀態，都是最好的時刻跟禮物，現在叫我回去演一樣的角色，可能也演不出一樣的感覺，但這也是當演員好玩的地方。」

▲《刺心切骨》牧森飾演擊劍隊隊員。（圖／周子娛樂提供）