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名模殷琦新身份曝光　老公張市育上任首要難題對抗川普

記者葉文正／台北報導

伊林娛樂名模殷琦結婚6年，因老公張市育近日當選中華民國精密機械發展協會 (CMD)理事長以及機械公會青年會總會長，殷琦原是高明精機總經理夫人，現因協助處理老公處理事務，所以新增了「理事長特助」身份；張市育一上任就面對川普關稅挑戰，協會和公司兩頭忙，很感謝嬌妻殷琦幫忙。

殷琦與老公張市育。（圖／伊林提供）

▲殷琦與老公張市育。（圖／伊林提供）

川普的對等關稅政策對台灣出口工具機產業是一大挑戰，張市育認為，這也是產業轉型升級與國際布局的契機，他表示，廠商應靈活調整供應鏈與市場布局，政府則需提供研發資金、技術與制度面的支持，協助業者建立長期競爭力，減少對單一市場與低價路線的依賴。殷琦的老公事業忙碌，以前都是自己處理安排工作，現身兼多職責任重大，殷琦說，她能協助處理的包括拜訪國內外客戶，參與國際展覽會、工商協會活動等等，另外她也照顧兩個兒子。

殷琦與老公張市育。（圖／伊林提供）

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▲殷琦跟老公張市育到羅馬旅行。（圖／伊林提供）

殷琦說，老公接下CMD理事長，有很多理念想法要執行，現又擔任台灣機械公會青年會總會長，帶領第二、三代的企業家舉辦活動與傳承工作，公務更加忙碌，她投入公司工作，從中也得到很多樂趣，「我和代理商和客戶建立關係，拜訪客戶就像探訪朋友，之前國外客戶兒子的婚禮，我也會去參加。」她說，以前當模特兒時，很喜歡到國外工作，可同時旅遊，而老公的客戶分布在世界各地，「我陪著他到歐洲等國家，就像以前我出國工作一樣，有異曲同工之妙。」今年台北國際工具機展剛結束，之後北京展、德國展她都會參加，平均每個月都會和老公到國外出差。

她說，老公經常因工作太忙，沒空吃飯，「我會在空檔拿點心給他，但最近他因交接CMD理事長和公司業務太操勞，一個月瘦了7公斤，體態管理看起來很好，哈哈。」已生兩胎的她，看見老公瘦下來，她也進行自我飲食控制，「我很自律，只要有心要恢復身材，一定每天上秤，以前當模特兒就這樣，調整飲食很有效果。」

殷琦說，4歲的大兒子Kimi愈來愈像她老公，父子一模一樣，個性也像，老二小寶弟弟很崇拜哥哥，兩兄弟互動很好，弟弟喜歡模仿哥哥，「弟弟原本也像爸爸，但現在眼睛有變大，有一點像我。」她笑說，有時候看家裡父子3人湊在一起很有趣，兒子說的話，她聽不懂，但她老公都懂，「我老公說他們在『Men’s talk』！」她說，經常被問要不要再生一個女兒？「雖然說順其自然，但萬一下一個又是男生，那家裡真的變男生宿舍了，哈哈。」

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