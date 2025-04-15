小孟老師／4月15日星座運勢　雙魚舊情人重逢、雙子告白必成

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：改掉不好習慣
感情：異性主動靠近
財運：花小錢大享樂
幸運色：丹寧色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：提升專注目標
感情：告白有望成功
財運：偏財進帳開心
幸運色：艷紫色
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：時刻推銷自己
感情：感情抱持樂觀
財運：積極工作賺錢
幸運色：芋紫色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【土象星座】
工作：不再猶豫不決
感情：邀約朋友晚餐
財運：投資計劃順利
幸運色：正紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：蘊釀成功習慣
感情：獲得異性青睞
財運：工作獎金提高
幸運色：古董白
貴人：射手
小人：天蠍
工作：事業創造未來
感情：共組未來家庭
財運：投資穩健成長
幸運色：鮮橘色
貴人：處女
小人：天秤
【水象星座】
工作：愛上這份工作
感情：得到異性賞識
財運：洽談合作生財
幸運色：小麥色
貴人：雙魚
小人：牡羊
工作：成功來自模仿
感情：接觸異性機會
財運：理財事半功倍
幸運色：草綠色
貴人：金牛
小人：射手
工作：接受所有可能
感情：舊情人重逢日
財運：輕鬆賺錢偏財
幸運色：鵝黃色
貴人：魔羯
小人：水瓶
【火象星座】
工作：相信一切可能
感情：感情穩定愉悅
財運：財務規劃得宜
幸運色：寶藍色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：學習了解客戶
感情：家庭含飴弄孫
財運：偏財運略旺盛
幸運色：銀白色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：工作帶來滿足
感情：表現獨特魅力
財運：理性控管支出
幸運色：金黃色
貴人：水瓶
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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