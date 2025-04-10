薔妹娶陸配「砸13萬找外國人捐精」　視訊打槍2俄羅斯男過程曝

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，更經常出國拍攝風格大片，日前她才透露妹妹娶陸配回台定居，最近更拍片分享妹妹視訊挑精子求代孕的過程，影片曝光後，掀起不小討論。

▲薔妹公開捐精生子的行情。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

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影片一開始，薔薔的員工向薔薔的姑姑透露，妹妹和陸配打算生一個混血寶寶，目前正在積極找外國人進行精子捐贈。緊接著，薔妹在媽媽的陪同下，到診所做取卵及抽血檢查，後來檢查報告出爐顯示，她的卵子指數正常且維持高標準。為此，診所員工表示，卵子庫存數值越高越好，會用3跟0.8做一個界分，而薔妹的數值是7。

▲薔妹視訊挑精子求代孕。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）



薔爸在影片中表達對女兒求子過程的關心，特別是對於捐精者的選擇。他詢問對方是否已經找到合適的男生。為此薔妹回答，她計劃透過視訊面試來進一步了解捐精者，並透露捐精者的費用約為三萬人民幣（約新台幣135438）。緊接著，薔妹便與兩位來自俄羅斯的捐精男視訊。

▲薔妹要接洽專員再發一些人選給她。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

透過影片可見到，薔妹視訊的第一位對象是24歲的醫生，身高200公分、體重91公斤，強調自己不菸不酒，但後來卻改口稱自己是治療師，讓薔妹和媽媽聽完後覺得不太靠譜所以淘汰。緊接著，第二位是21歲目前在上海復旦大學讀書的大學生，身高180公分、體重68公斤，不過薔妹在看到他打開鏡頭後，覺得對方照片與本人有落差，所以在與他聊完後，決定再參考其他人看看。

▲薔妹視訊第二位捐精者。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

此外，薔薔向妹妹分享關於選擇找外國人生小孩計畫的建議，並向對方表達未來孩子成長環境的擔憂。她指出，未來孩子可能會因為五官長得和台灣人不同，而帶來不必要的壓力，甚至遭到同儕排擠。不過，薔薔也強調，這並非歧視，而是基於對社會現實的理解。她建議妹妹考慮這點，避免選擇外貌與大多數台灣人有較大差異的外國人作為捐精者。