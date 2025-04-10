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直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

記者吳睿慈／台北報導

025年第11屆「TAE台灣成人博覽會」強勢來襲！主辦單位10日下午搶先派出強勁陣容，大槻響、美谷朱音、山岸綺花、篠原伊代、天川空、八木奈奈等知名女優，還有森林原人、向理來、東雲怜彌、林太 一、陳光人氣男優齊現身，其中，「K罩杯女優」優月真理奈出場就捧著超猛「胸」器，現場乳香四溢，吸引四面八方的鎂光燈狂閃。

▲▼2025第11屆TAE台灣成人博覽會 — 展前媒體採訪會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025第11屆TAE台灣成人博覽會 — 展前媒體採訪會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025第11屆TAE台灣成人博覽會 — 展前媒體採訪會。（圖／記者周宸亘攝）

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▲▼2025第11屆TAE台灣成人博覽會 — 展前媒體採訪會。（圖／記者周宸亘攝）

▲2025第11屆TAE台灣成人博覽會即將開跑。（圖／記者周宸亘攝）

「TAE台灣成人博覽會」10日下午在台舉辦活動行前記者會，4位代言人月野江翠、九野雛乃、森澤佳奈、大槻響率先與媒體打招呼，秀出一雙美腿、曼妙腰身，誠意十足地彎腰打招呼，她們用中文奶音「大家好」問好，月野江翠首度訪台難掩興奮之情，「以代言人身份來到這裡看到這麼多人很幸福，心情很複雜很興奮，3天請大家多多指教了。」九野雛乃則是表示「很高興今天可以見到大家，這次是第二次來台灣，上次來台灣吃很多好吃的東西，這次也想吃很多美食」。

▲▼2025第11屆TAE台灣成人博覽會 — 展前媒體採訪會。（圖／記者周宸亘攝）

▲河西亞美10歲初嘗禁果。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼秋月真理奈。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼K奶女優秋月真理奈捧奶現身。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025第11屆TAE台灣成人博覽會 — 展前媒體採訪會。（圖／記者周宸亘攝）

還有自爆10歲初嚐禁果的AV女優河西亞美，她一出場就很搶鏡，露出超深事業線，擺出各種不同的姿勢，以及擁有K奶超凶上圍的優月真理奈，光是走路就很「震」，火辣捧著雙峰給鏡頭拍攝，每個鏡頭都讓人噴血。

▲▼2025第11屆TAE台灣成人博覽會 — 展前媒體採訪會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025第11屆TAE台灣成人博覽會 — 展前媒體採訪會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025第11屆TAE台灣成人博覽會 — 展前媒體採訪會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025第11屆TAE台灣成人博覽會 — 展前媒體採訪會。（圖／記者周宸亘攝）

▲「同志天菜」東雲怜彌留長髮現身，全場差點沒認出來。（圖／記者周宸亘攝）

另外，「同志天菜」東雲怜彌曾經掀起Threads網友稱讚「日本人也吃太好」，他本人10日也到場，只是過去他是俐落短髮，這次卻留起了灰色及耳長髮，令不少人一時沒認出他，驚呼「變不太一樣了」。

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東雲怜彌, 河西亞美, 優月真理奈, TAE台灣成人博覽會

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