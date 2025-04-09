「金秀賢防止法」將送國會審議！　5.4萬人連署請願：修改強姦罪年齡

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男星金秀賢因被控多年前與未成年的金賽綸交往，掀起極大爭議。而韓媒9日指出，被稱為「金秀賢防止法」的請願書，目前已超過五萬人連署，接下來將送往國會進行討論。

▲金秀賢因深陷與金賽綸的風波，目前工作停擺。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、ron_sae）

南韓國民連署請願網頁3月31日出現一則關於「未成年人法定強姦年齡上調及處罰加重法案」（即所謂的「金秀賢防止法」）的請願書，內容要求將現行的法定強姦罪適用年齡，從13歲以上至16歲未滿，上調至13歲以上至19歲未滿，並加重刑罰。該請願書在7日已獲得超過五萬人同意，截至9日已有超過五萬四千人支持。

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據悉，南韓國會國民連署請願規定，請願書在發布30天內若獲得五萬人同意，將移交至國會相關委員會審議，並在90天內討論是否提交至全體會議，因此該請願書接下來將進入國會討論程序。

此前，金秀賢一直堅稱並未在金賽綸未成年時與其交往，並於3月31日召開記者會澄清此事。然而，記者會後輿論並未平息，反而更加惡化，民眾的請願書也被命名為「金秀賢防止法」，吸引了許多人加入支持行列。

▲金秀賢日前在記者會上痛哭。（圖／達志影像）