國旅價格昂貴！晶華酒店老闆揭真相　認台灣缺工「總經理下來鋪床」

記者孟育民／台北報導

「晶華國際酒店」董事長潘思亮日前登上百靈果Podcast節目，談及國旅飯店昂貴的現象，他表示：「這個問題我覺得很奇怪，你知道台北市五星級飯店的價錢是日本三分之一嗎？國旅確實某些飯店...。」他也認為必較的基礎不一樣，大家拿的數據都是用連假的價格，當然比較貴，更點出問題，「在台北蓋飯店土地成本要佔七成，台北一家飯店電價一年可以到一億！」

▲潘思亮談到國旅問題。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

潘思亮也坦言台灣現在最嚴重的問題是缺工，「我們的職缺是七比一，等於是七個職缺只有一個人願意來做，台灣遇到連續假期薪水是幾倍，還是找不到人，缺人不只是我們產業的問題。」更表示疫情期間，總經理還需要下來鋪床，「我們全部需要去鋪床，因為缺人的狀況，所以這些通貨膨脹都是缺人。」

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▲潘思亮表示台灣缺工問題很嚴重。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

凱莉忍不住問：「是不是薪水不夠高，才找不到人？」潘思亮則回應：「因為我們整個少子化，就是有那麼多職缺，大家就會選擇，勞動市場很流通，我舉例，我們以前台北晶華有200個實習生，這是疫情前，現在我們70都還要求人，我說的缺人，不是薪水問題，是結構問題，就是沒有人。」