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張艾嘉曝跑友是彭于晏：大家應該很羨慕　得終身成就獎「也該了」

記者蕭采薇／台北報導

金馬影后張艾嘉榮獲第27屆義大利烏迪內遠東國際影展（Far East Film Festival, FEFF）的「金桑樹終身成就獎」（Golden Mulberry Lifetime Achievement Award）。她9日在記者會上表示：「對我來說，重要的並不是得不得獎，而在這個時候還能看到我有作品出現，能因為《女兒的女兒》得到認可，我很驕傲。」

▲▼ 張艾嘉 媒體餐敘。（圖／記者黃克翔攝）

▲張艾嘉榮獲義大利烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」。（圖／記者黃克翔攝）

張艾嘉笑說：「我出道已經53年了，好像也該得終身成就獎了。」她也是繼林青霞與邱復生之後，第三位獲得國際殊榮的台灣人，目前不僅以導演、演員、編劇、監製等多重身分深耕亞洲影壇，更致力於幕後推動藝術教育，培育青年創作人才，獲本屆「金桑樹終身成就獎」實至名歸。

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張艾嘉，她到現在仍持續學習，希望保持年輕的心，「我的母親98歲了，她還是活得好好的。我也是70多歲的人了，並不知道什麼叫老，像是照顧100歲的人是怎麼回事，對我來說也是一種學習。」並透露她持續打坐和跑步，修身養性也鍛鍊身體，張艾嘉俏皮笑說：「而且我跑步的夥伴大家會很羨慕，是彭于晏喔，在香港發哥是最早帶著我跑的人！」

▲▼ 張艾嘉 媒體餐敘。（圖／記者黃克翔攝）

▲張艾嘉去年曾表示要退居幕後。（圖／記者黃克翔攝）

張艾嘉提到自己從電影《心動》開始就想將文藝電影與特效做連結，至於有和《心動》男主角金城武聯絡？張艾嘉笑說，自己有看到金城武幫無印良品代言，「還是很帥，很標準的金城武」。張艾嘉感嘆，最近看到台灣有好多新的演員，很帥又好看：「看去年金馬獎主持人（劉冠廷）做得這麼好，很精彩，我都覺得很驕傲，需要一代傳一代。」

張艾嘉日前監製新作《他年她日》與新生代男神許光漢合作，張艾嘉對他讚譽有加：「非常非常認真！工作態度一流，光漢不是一出來就一步登天，所以他非常珍惜現在的機會，很誠懇的好演員，不管在哪裡他認真的態度都是看得見的。」

▲▼ 張艾嘉 媒體餐敘。（圖／記者黃克翔攝）

▲張艾嘉在監製新作《他年她日》與新生代男神許光漢合作。（圖／記者黃克翔攝）

最後，張艾嘉透露，近年來不停有年輕導演找她，「我這幾年在做的工作都是在幫新導演，我希望每個來找我的人，我都能坐下來好好談談，好在哪不好在哪，我不希望敷衍，我真的是很仔細的看。」而去年曾坦言要退居幕後的張艾嘉，是否會繼續接戲？張艾嘉笑說：「是有幾部戲來找我，我就笑笑的帶過。」

 

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張艾嘉, 彭于晏, 金桑樹終身成就獎, 義大利烏迪內遠東國際影展

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